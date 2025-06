Pescado baiano é destaque no Brasil Origem Week

- Foto: Divulgação

Empresa pública vinculada à Secretaria de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri) do Governo do Estado da Bahia, a Bahia Pesca mostrou, para além de produtos, mostrou histórias, tradição e as políticas públicas que transformam vidas no litoral e no interior do estado na edição do Brasil Origem Week, realizado em Brasília nesta semana,

Quem esteve no evento descobriu que o pescado baiano é muito mais do que alimento. É cultura, é sustento, é identidade.

Iniciativas de valorização da pesca artesenal e da aquicultura familiar dividiram o estande com projetos de fomento ao cultivo de tilápias, camarões e ostras.

Para o presidente da Bahia Pesca, Daniel Victoria, a participação no evento foi estratégica e a proposta foi clara: mostrar como o pescado da Bahia carrega consigo o tempero da história e o sabor de políticas públicas bem estruturadas com programas de capacitação e inclusão produtiva.

“Participar da Brasil Origem Week foi uma oportunidade de mostrar para o Brasil a força do nosso pescado como um produto de identidade baiana. Através dos nossos projetos, levamos ao conhecimento do público de todas as partes do país o trabalho desenvolvido pelo Governo do Estado da Bahia para transformar a vida de milhares de famílias que vivem da pesca e da aquicultura”, afirmou.