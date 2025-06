Mulheres adentram cadeia produtiva da pesca através de capacitação

- Foto: Divulgação

O Centro Vocacional Tecnológico e Territorial do Pescado (CVTT), localizado em Acupe, distrito de Santo Amaro, ofereceu um curso de capacitação em boas práticas e processamento de pescado promovido pelo projeto Elas à Frente da Pesca, que qualificou mais de 60 marisqueiras e pescadoras dos municípios de Cachoeira, Camamu e Salvador.

A prática é uma importante iniciativa de fortalecimento do protagonismo feminino na cadeia produtiva da pesca e as participantes passaram por dois dias intensivos de atividades práticas e teóricas. O conteúdo abordou desde as boas práticas de manipulação e beneficiamento do pescado até técnicas de agregação de valor aos produtos, com foco em higiene, conservação, embalagem e comercialização.

A capacitação foi conduzida por profissionais da Bahia Pesca, da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) e da Cooperativa de Trabalho e Serviço (CTS) e integra uma política pública voltada à autonomia econômica de mulheres que atuam na pesca artesanal e no extrativismo de mariscos.

Segundo o gestor da Fazenda Oruabo e coordenador do projeto, Jorge Figueiredo, o Elas à Frente da Pesca fará uma breve pausa para os festejos juninos e voltarà à atividade para a última etapa, em julho, com o curso de desenvolvimento de novos produtos à base do pescado.

"Em dois anos este projeto já promoveu a valorização, o empoderamento e a capacitação de mais de 300 mulheres de várias regiões do Estado. É uma parceria bem-sucedida entre a Bahia Pesca e a SPM, tanto que já estamos trabalhando em conjunto para viabilizar a sua continuidade em 2026", afirmou.