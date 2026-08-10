Prefeitura abre inscrições para apartamentos populares do Minha Casa, Minha Vida

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Famílias de baixa renda já podem se inscrever para concorrer a um dos 250 apartamentos do programa Minha Casa, Minha Vida disponíveis pela prefeitura de Cariacica, na Grande Vitória.

As unidades, que terão dois quartos, sala integrada à cozinha e banheiro. As inscrições seguem abertas até 14 de agosto.

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Os imóveis fazem parte do residencial Vista da Serra I, no bairro Vila Merlo, com entrega prevista para o segundo semestre de 2027. A seleção será conduzida pela Prefeitura de Cariacica, enquanto a Caixa Econômica Federal ficará responsável pela análise e aprovação da documentação dos candidatos.

Quem pode participar?

Podem participar famílias que:

possuam renda bruta mensal de até R$ 3.200, desde que residam em Cariacica há pelo menos dois anos;

estejam com o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado até 31 de janeiro de 2026 e possuam cadastro ativo no Habita Cariacica;

Também é necessário comprovar situação de déficit habitacional, como morar em imóvel precário, pagar aluguel que comprometa grande parte da renda ou viver em coabitação, entre outras condições previstas no edital.

Parte dos beneficiários poderá receber o imóvel sem pagar prestações. A gratuidade será destinada a famílias que recebem o Bolsa Família ou o Benefício de Prestação Continuada (BPC), além daquelas que tenham integrante com microcefalia, mediante apresentação de laudo médico. Os demais contemplados pagarão parcelas calculadas conforme a renda familiar.

Classificação

A classificação não será definida pela ordem de inscrição nem por sorteio. A prefeitura utilizará critérios sociais para priorizar famílias em situação de maior vulnerabilidade. Entre os fatores considerados estão:

mulheres responsáveis pelo núcleo familiar;

idosos;

pessoas com deficiência;

crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica;

pessoas negras, indígenas, quilombolas, moradores de áreas de risco;

pacientes com doenças graves ou raras.

Do total de unidades, pelo menos 50% serão reservadas para famílias em situação de vulnerabilidade extrema atendidas pelo Bolsa Família ou BPC e para famílias com pessoas diagnosticadas com microcefalia. O edital também reserva 3% dos apartamentos para idosos e outros 3% para pessoas com deficiência.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do portal Habita Cariacica. Após o cadastro, as informações serão conferidas pela prefeitura e, posteriormente, analisadas pela Caixa Econômica Federal.

Não poderão participar pessoas que já possuam financiamento habitacional ativo, tenham sido beneficiadas por programas habitacionais da União nos últimos dez anos, apresentem pendências que impeçam a contratação com a Caixa ou não atendam aos critérios estabelecidos pelo edital. O município destaca que a inscrição não garante a contemplação com o imóvel.