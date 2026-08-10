Venezuelano é preso após invadir creche, se masturbar, mexer na comida e furtar

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Uma instituição de educação infantil precisou descartar alimentos e passar por uma higienização completa depois que um homem invadiu o local, em Cuiabá (MT), durante a madrugada de 29 de junho. Segundo a Polícia Civil de Mato Grosso, o suspeito, um venezuelano de 25 anos, praticou um ato obsceno dentro do prédio e, posteriormente, manipulou produtos que seriam destinados às crianças.

O homem foi preso nesta segunda-feira, 10, após a conclusão da investigação conduzida pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Cuiabá.

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Quase uma hora dentro da instituição

As imagens das câmeras de segurança mostram que o suspeito permaneceu cerca de 58 minutos no interior do imóvel. Durante esse período, ele passou por diferentes áreas da instituição em busca de objetos e produtos.

A entrada teria ocorrido por volta das 3h20. Para chegar aos fundos do prédio, o homem teria escalado o muro de um imóvel vizinho. Depois, entrou por uma janela e passou a circular pelas salas de aula, recepção, cozinha e outras dependências.

Objetos e alimentos foram levados

Nas salas utilizadas pelos alunos, o suspeito abriu armários e compartimentos e retirou produtos, entre eles latas de leite destinadas às crianças.

Na recepção, ele teria encontrado equipamentos usados pelos funcionários e levado um notebook, celular, teclado, rádios comunicadores, carregadores e outros objetos.

A cozinha também foi vasculhada. De acordo com a investigação, o homem abriu geladeiras e freezers, manuseou alimentos e separou produtos que pretendia levar. Eletrodomésticos, utensílios e outros alimentos estavam entre os itens encontrados no local.

Ato obsceno foi registrado por câmeras

O sistema de monitoramento registrou ainda o momento em que o homem praticou um ato obsceno dentro da instituição. Na sequência, ele voltou a manipular alimentos.

Por precaução sanitária, os produtos que tiveram contato com o suspeito foram descartados. A instituição também realizou uma limpeza completa dos ambientes afetados.

Após permanecer aproximadamente 58 minutos no prédio, o homem deixou o local por volta das 4h28, levando os objetos.

A prisão foi determinada pelo Juízo de Garantias da Capital depois que a Polícia Civil concluiu o inquérito sobre o caso.