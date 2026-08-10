Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

POLÍCIA

Prédio do MPBA é invadido e arma de vigilante é levada em Dias D’Ávila

Polícia Civil investiga o caso e realiza diligências para identificar os envolvidos e recuperar os b

Luan Julião
Por
| Atualizada em
Ação aconteceu na madrugada desta segunda-feira, 10
Ação aconteceu na madrugada desta segunda-feira, 10 - Foto: Reprodução

A Promotoria de Justiça de Dias D’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador, foi alvo de um furto durante a madrugada desta segunda-feira, 10. O imóvel fica na Praça dos Três Poderes, no bairro Cristo Rei.

De acordo com informações apuradas pelo A TARDE, os seguranças que estavam na unidade foram rendidos durante a ação. A reportagem confirmou que a arma que estava sob responsabilidade de um dos vigilantes foi levada.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A Polícia Civil investiga o caso por meio da 25ª Delegacia Territorial (DT/Dias d’Ávila). Segundo a corporação, o imóvel foi invadido e pertences foram subtraídos. As circunstâncias da ocorrência ainda são apuradas e diligências estão sendo realizadas para identificar os responsáveis e recuperar os bens.

Leia Também:

CASO DE POLÍCIA

Depoimento detalha denúncia de agressões de ex-Vitória: "Alterado"
Depoimento detalha denúncia de agressões de ex-Vitória: "Alterado" imagem

POLÍCIA

Caminhoneiro é agredido e mantido refém durante assalto na BR-324
Caminhoneiro é agredido e mantido refém durante assalto na BR-324 imagem

FLAGRANTE

Criador de conteúdo adulto e influencer é preso com droga em Salvador
Criador de conteúdo adulto e influencer é preso com droga em Salvador imagem

Até o momento, não há confirmação de que outros objetos ou equipamentos tenham sido efetivamente levados da unidade. Informações inicialmente divulgadas sobre computadores, celulares e documentos não foram confirmadas.

A unidade já havia registrado outro episódio em um intervalo inferior a 15 dias, conforme apuração do A TARDE.

MPBA adota medidas após ocorrência

Em nota, o Ministério Público da Bahia informou que tomou as providências necessárias para a apuração do furto registrado na madrugada desta segunda-feira. O órgão também afirmou que adotou medidas imediatas para reforçar a segurança da Promotoria de Justiça de Dias D’Ávila.

O Ministério Público da Bahia informa que já foram tomadas todas as providências cabíveis para a apuração do furto ocorrido na madrugada desta segunda-feira, dia 10, na Promotoria de Justiça de Dias D’Ávila, além da adoção de medidas imediatas para reforço da segurança da unidade.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

DIas d'Ávila Ministério Público Polícia Civil segurança pública

Relacionadas

Mais lidas