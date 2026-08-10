Prédio do MPBA é invadido e arma de vigilante é levada em Dias D’Ávila

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A Promotoria de Justiça de Dias D’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador, foi alvo de um furto durante a madrugada desta segunda-feira, 10. O imóvel fica na Praça dos Três Poderes, no bairro Cristo Rei.

De acordo com informações apuradas pelo A TARDE, os seguranças que estavam na unidade foram rendidos durante a ação. A reportagem confirmou que a arma que estava sob responsabilidade de um dos vigilantes foi levada.

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A Polícia Civil investiga o caso por meio da 25ª Delegacia Territorial (DT/Dias d’Ávila). Segundo a corporação, o imóvel foi invadido e pertences foram subtraídos. As circunstâncias da ocorrência ainda são apuradas e diligências estão sendo realizadas para identificar os responsáveis e recuperar os bens.

Até o momento, não há confirmação de que outros objetos ou equipamentos tenham sido efetivamente levados da unidade. Informações inicialmente divulgadas sobre computadores, celulares e documentos não foram confirmadas.

A unidade já havia registrado outro episódio em um intervalo inferior a 15 dias, conforme apuração do A TARDE.

MPBA adota medidas após ocorrência

Em nota, o Ministério Público da Bahia informou que tomou as providências necessárias para a apuração do furto registrado na madrugada desta segunda-feira. O órgão também afirmou que adotou medidas imediatas para reforçar a segurança da Promotoria de Justiça de Dias D’Ávila.

O Ministério Público da Bahia informa que já foram tomadas todas as providências cabíveis para a apuração do furto ocorrido na madrugada desta segunda-feira, dia 10, na Promotoria de Justiça de Dias D’Ávila, além da adoção de medidas imediatas para reforço da segurança da unidade.