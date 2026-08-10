Criador de conteúdo adulto e influencer é preso com droga em Salvador

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

O influenciador digital Júnior Honorato, de 23 anos, foi preso em flagrante no domingo, 09, no bairro de Pituaçu, em Salvador. A detenção ocorreu após abordagem da Polícia Militar.

Conforme registro da Central de Flagrantes, policiais militares observaram três homens em atitude suspeita. Dois tentaram deixar o local ao notarem a aproximação da guarnição, mas foram interceptados pelos agentes.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Durante a revista, a equipe policial encontrou porções de cocaína com os dois homens. Júnior Honorato e o outro detido, de 32 anos, foram encaminhados à delegacia. O terceiro indivíduo abordado prestou depoimento e foi liberado.

Júnior Honorato produz conteúdo para redes sociais, onde mantém cerca de 36 mil seguidores. A Polícia Civil expediu guias para a perícia do material apreendido. Os dois homens seguem custodiados e à disposição do Poder Judiciário.