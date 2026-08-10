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FLAGRANTE

Criador de conteúdo adulto e influencer é preso com droga em Salvador

Abordagem policial em Pituaçu resulta na prisão em flagrante de dois homens e apreensão de cocaína

Jair Mendonça Jr
Por
Influenciador digital e criador de conteúdo adulto Júnior Honorato
Influenciador digital e criador de conteúdo adulto Júnior Honorato - Foto: Reprodução Instagram

O influenciador digital Júnior Honorato, de 23 anos, foi preso em flagrante no domingo, 09, no bairro de Pituaçu, em Salvador. A detenção ocorreu após abordagem da Polícia Militar.

Conforme registro da Central de Flagrantes, policiais militares observaram três homens em atitude suspeita. Dois tentaram deixar o local ao notarem a aproximação da guarnição, mas foram interceptados pelos agentes.

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Durante a revista, a equipe policial encontrou porções de cocaína com os dois homens. Júnior Honorato e o outro detido, de 32 anos, foram encaminhados à delegacia. O terceiro indivíduo abordado prestou depoimento e foi liberado.

Júnior Honorato produz conteúdo para redes sociais, onde mantém cerca de 36 mil seguidores. A Polícia Civil expediu guias para a perícia do material apreendido. Os dois homens seguem custodiados e à disposição do Poder Judiciário.

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