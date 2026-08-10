Mulher morre e crianças ficam feridas após acidente na BR-324

Siga o A TARDE no Google

Uma mulher morreu, na manhã desta segunda-feira, 10, após sofrer um acidente de carro na BR-324, km 584, altura da cidade de Candeias, Região Metropolitana de Salvador(RMS). O ocorrido deixou mais três pessoas feridas, entre elas, duas crianças com menos de 10 anos.

Segundo a Polícia Civil (PC), vítima foi identificada como Eliana Souza de Oliveira, de 48 anos, e no carro também havia duas crianças de 4 e 8 anos, além de uma outra mulher, de 54 anos. Todos os feridos foram encaminhados para unidades de saúde.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o sinistro foi registrado como uma saída de pista seguida de capotagem e a 20ª Delegacia Territorial (DT/Candeias) instaurou um inquérito para investigar a morte de Eliana e esclarecer as circunstâncias do acidente.

Guias para remoção e perícia foram expedidas, diligências e oitivas investigativas são realizadas para esclarecer a dinâmica do fato, de acordo com a PC.

