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Mulher morre e crianças ficam feridas após acidente na BR-324

Sinistro ocorreu no início da manhã desta segunda

Alice Paulilo
Por
PRF registrou acidente de trânsito envolvendo mulher e duas crianças
PRF registrou acidente de trânsito envolvendo mulher e duas crianças - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

Uma mulher morreu, na manhã desta segunda-feira, 10, após sofrer um acidente de carro na BR-324, km 584, altura da cidade de Candeias, Região Metropolitana de Salvador(RMS). O ocorrido deixou mais três pessoas feridas, entre elas, duas crianças com menos de 10 anos.

Segundo a Polícia Civil (PC), vítima foi identificada como Eliana Souza de Oliveira, de 48 anos, e no carro também havia duas crianças de 4 e 8 anos, além de uma outra mulher, de 54 anos. Todos os feridos foram encaminhados para unidades de saúde.

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o sinistro foi registrado como uma saída de pista seguida de capotagem e a 20ª Delegacia Territorial (DT/Candeias) instaurou um inquérito para investigar a morte de Eliana e esclarecer as circunstâncias do acidente.

Guias para remoção e perícia foram expedidas, diligências e oitivas investigativas são realizadas para esclarecer a dinâmica do fato, de acordo com a PC.

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acidente br-324 rms

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