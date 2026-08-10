‘Tribunal do crime’: suspeito de tortura e execução é preso em Porto Seguro

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Um homem de 28 anos, investigado por participação no homicídio de Elizeu Cardoso dos Santos, de 37, foi preso pela Polícia Civil da Bahia na tarde deste domingo, 9, em Porto Seguro, no extremo sul do estado. O crime aconteceu em fevereiro de 2025.

Segundo as investigações, Elizeu foi sequestrado por integrantes de uma organização criminosa que atua no município. A vítima teria sido levada para um local utilizado pelo grupo como “tribunal do crime”, onde foi submetida a sessões de tortura antes de ser executada.

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Após o homicídio, o corpo foi abandonado em uma estrada vicinal de Porto Seguro. De acordo com as apurações, a área é utilizada pela organização criminosa para ocultação de cadáveres.

Dívida com o tráfico

A investigação aponta que o crime teria sido motivado por dívidas relacionadas ao tráfico de drogas. Conforme os elementos reunidos pela Polícia Civil, Elizeu era usuário de entorpecentes e realizava a distribuição de drogas para sustentar o próprio consumo.

O suspeito preso neste domingo foi encaminhado à 1ª Delegacia Territorial (DT) de Porto Seguro, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. Ele permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário.

As investigações continuam para esclarecer a participação de outros envolvidos no homicídio e identificar os demais integrantes da organização criminosa que teriam participado da execução.