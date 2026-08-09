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POLÍCIA

Homem é preso após invadir delegacia durante perseguição a mulher na Bahia

Vítima registrava ocorrência na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher

Victoria Isabel
Por
Imagem Ilustrativa
Imagem Ilustrativa - Foto: Divulgação / Ascom-PCBA

Um homem foi preso em flagrante na sexta-feira, 7, em Barreiras, no oeste da Bahia, após invadir a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) enquanto perseguia uma vítima de violência.

De acordo com as informações policiais, a mulher havia procurado a unidade para registrar uma ocorrência relacionada à violência contra a mulher. O suspeito, que tinha uma medida protetiva de urgência contra ele, teria seguido a vítima até a delegacia e invadido o local.

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Durante a ação, uma pistola calibre .40 e 15 munições foram apreendidas com o homem.

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O suspeito foi preso em flagrante por descumprimento de medida protetiva de urgência e encaminhado para os procedimentos legais. Ele permanece à disposição da Justiça.

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Tags

barreiras Polícia Violência contra a mulher

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