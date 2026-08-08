KATIARA
Fundador de facção baiana é preso após ação da Polícia Civil
“Roceirinho”, líder da facção Katiara, foi alvo de ordem judicial por caso de sequestro em Valéria
Ofundador da facção Katiara, Adilson Souza Lima, conhecido como "Roceirinho", foi preso após cumprimento de ordem judicial. O mandado foi cumprido por agentes da Polícia Civil neste sábado, 7, em Lauro de Freitas.
Ele é acusado de determinar o sequestro de um adolescente de 17 anos, no mês de abril deste ano, no bairro de Valéria. O jovem chegou a ser torturado, teve o braço quebrado, mas conseguiu escapar antes de ser executado.
O criminoso possui envolvimento com tráficos de drogas e armas, homicídios com requintes de crueldade (decapitações), sequestros, lavagem de dinheiro e corrupção de menores.
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Prisão mantida
Neste sábado, 8, a Polícia Civil informou que conseguiu um mandado de prisão para manter Roceirinho no Conjunto Penal de Lauro de Freitas.
Fundada em 2013 e com atuação nas cidades de Nazaré e Cachoeira, além de outras localidades do Recôncavo Baiano, a facção também participou de ataques a instituições financeiras.