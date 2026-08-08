Fundador de facção baiana é preso após ação da Polícia Civil

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Ofundador da facção Katiara, Adilson Souza Lima, conhecido como "Roceirinho", foi preso após cumprimento de ordem judicial. O mandado foi cumprido por agentes da Polícia Civil neste sábado, 7, em Lauro de Freitas.

Ele é acusado de determinar o sequestro de um adolescente de 17 anos, no mês de abril deste ano, no bairro de Valéria. O jovem chegou a ser torturado, teve o braço quebrado, mas conseguiu escapar antes de ser executado.

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O criminoso possui envolvimento com tráficos de drogas e armas, homicídios com requintes de crueldade (decapitações), sequestros, lavagem de dinheiro e corrupção de menores.

Prisão mantida

Neste sábado, 8, a Polícia Civil informou que conseguiu um mandado de prisão para manter Roceirinho no Conjunto Penal de Lauro de Freitas.

Fundada em 2013 e com atuação nas cidades de Nazaré e Cachoeira, além de outras localidades do Recôncavo Baiano, a facção também participou de ataques a instituições financeiras.