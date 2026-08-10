Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

POLÍCIA

Caminhoneiro é agredido e mantido refém durante assalto na BR-324

Vítima foi abordada durante um congestionamento na BR-324 e obrigada a dirigir até a zona rural

Luan Julião
Por
Caminhoneiro sofreu escoriações durante a ação
Caminhoneiro sofreu escoriações durante a ação - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um caminhão roubado foi localizado parcialmente submerso em uma lagoa na zona rural de São Gonçalo dos Campos, no sábado, 8. O motorista do veículo havia sido rendido e agredido durante a ação criminosa.

Segundo a Polícia Militar, o crime começou na BR-324, em Amélia Rodrigues, quando o caminhoneiro foi abordado pelos suspeitos enquanto estava parado em um congestionamento. Após ser rendido, ele foi obrigado a conduzir o veículo até uma área rural de São Gonçalo dos Campos.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Motorista foi abandonado após agressão

De acordo com a PM, a vítima permaneceu sob poder dos criminosos até ser abandonada. O motorista foi encontrado com escoriações provocadas pelas agressões e recebeu atendimento médico no Hospital Municipal de São Gonçalo dos Campos, onde foi avaliado e medicado.

Leia Também:

FLAGRANTE

Criador de conteúdo adulto e influencer é preso com droga em Salvador
Criador de conteúdo adulto e influencer é preso com droga em Salvador imagem

CASO TUPAC

Acusado de matar Tupac vai a julgamento quase 30 anos depois do crime
Acusado de matar Tupac vai a julgamento quase 30 anos depois do crime imagem

POLÍCIA

Medida protetiva impede contato com a mulher através das redes sociais
Medida protetiva impede contato com a mulher através das redes sociais imagem

As informações sobre o roubo foram repassadas a uma equipe da 67ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), que iniciou as buscas pelo veículo e pela vítima.

Caminhão estava em lagoa

O veículo foi localizado na Estrada do Ocun. O caminhão estava acoplado a dois semirreboques e tinha a cabine parcialmente submersa em uma lagoa.

Após a localização, os veículos foram encaminhados para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (RFR), em Feira de Santana. O caso será investigado pela unidade policial.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

investigação criminal polícia militar Roubo de caminhão SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Relacionadas

Mais lidas