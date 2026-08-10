Caminhoneiro é agredido e mantido refém durante assalto na BR-324

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Um caminhão roubado foi localizado parcialmente submerso em uma lagoa na zona rural de São Gonçalo dos Campos, no sábado, 8. O motorista do veículo havia sido rendido e agredido durante a ação criminosa.

Segundo a Polícia Militar, o crime começou na BR-324, em Amélia Rodrigues, quando o caminhoneiro foi abordado pelos suspeitos enquanto estava parado em um congestionamento. Após ser rendido, ele foi obrigado a conduzir o veículo até uma área rural de São Gonçalo dos Campos.

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Motorista foi abandonado após agressão

De acordo com a PM, a vítima permaneceu sob poder dos criminosos até ser abandonada. O motorista foi encontrado com escoriações provocadas pelas agressões e recebeu atendimento médico no Hospital Municipal de São Gonçalo dos Campos, onde foi avaliado e medicado.

As informações sobre o roubo foram repassadas a uma equipe da 67ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), que iniciou as buscas pelo veículo e pela vítima.

Caminhão estava em lagoa

O veículo foi localizado na Estrada do Ocun. O caminhão estava acoplado a dois semirreboques e tinha a cabine parcialmente submersa em uma lagoa.

Após a localização, os veículos foram encaminhados para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (RFR), em Feira de Santana. O caso será investigado pela unidade policial.