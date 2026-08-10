Depoimento detalha denúncia de agressões de ex-Vitória: "Alterado"

Com passagem pelo Esporte Clube Vitória, o ex-meia Jadson Rodrigues virou assunto fora dos gramados após ser denunciado por violência doméstica. Em depoimento, a mulher relatou detalhes do episódio que resultou na prisão do ex-jogador, além de citar outros momentos de agressão e afirmar que teme o comportamento dele quando está alcoolizado. Ela também solicitou medida protetiva.

Jadson, de 42 anos, foi preso em flagrante no sábado, 8, em Cambé, no norte do Paraná, mas acabou sendo liberado no domingo e responderá ao caso em liberdade.

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“Vou pedir medida protetiva, porque tem que acabar. Teve uma vez, teve a segunda, e isso não vai acabar”, disse a mulher, em depoimento à polícia.

De acordo com o ge, a defesa do ex-jogador informou que “no momento está analisando o caso e todas as provas”.

Detalhes da agressão

Segundo o depoimento, a mulher afirmou que Jadson apresenta comportamento alterado quando consome álcool, incluindo episódios de “ciúme excessivo”. No relato, ela contou que, no sábado, retornou para a residência onde o casal mora e encontrou o ex-jogador acompanhado de um casal de amigos. Após entrar, foi tomar banho, momento em que ele teria iniciado uma discussão.

“Ele pegou e começou a agarrar meu pescoço. Lembrei da câmera e fui mais pra dentro do closet. Falei: não, tudo bem, eu não vou reagir a nada, faz o que você quiser, a câmera está gravando, eu te falei que a casa tem um monte de câmera agora. Ele continuou a apertar o meu pescoço.”

Ainda segundo o depoimento, o filho de Jadson, de 14 anos, estava em um dos quartos no momento da agressão, enquanto a filha da depoente permanecia na sala.

Quando meus filhos estão, eu não reajo para não assustá-los. Denunciante - Companheira do ex-meia Jadson

A mulher também relatou que acionou a portaria do condomínio diante do ex-jogador e solicitou uma viatura. Mesmo após ouvir o pedido, Jadson teria retornado à mesa onde estava com os amigos.

“Eu saio, vou até lá e falo para o casal: eu iria embora, não conheço vocês, prefiro que vocês vão embora, até porque eu acionei a polícia, ele saiu da mesa e foi me agredir lá dentro. Ninguém entendeu nada, porque ele faz uma cara de paisagem na hora.”

Segundo o relato, um segurança do condomínio foi até o imóvel e informou que a viatura já estava a caminho. A mulher permaneceu no local até a chegada da polícia.

De acordo com a Polícia Civil, ela passou por auto de constatação provisório de lesão corporal, e os agentes que atenderam a ocorrência identificaram marcas na região do pescoço.

Caso não seria isolado

No depoimento, a mulher afirmou que o caso não foi isolado. Ela relatou já ter registrado um boletim de ocorrência em Curitiba e citou outras situações em que não formalizou denúncia.

Também segundo o relato, no episódio mais recente, ela foi alvo de acusações de traição, além de xingamentos e agressões verbais.

Jadson em ação pelo Vitória na temporada 2022 - Foto: Pietro Carpi | EC Vitória

“Sempre com medo dele, quando ele está muito alterado eu tenho muito medo dele.”

Jadson também prestou depoimento à Polícia Civil e declarou que “foi uma briga de marido e mulher, mas faz parte”.

Conforme o relatório da investigação, o ex-jogador admitiu uma discussão mais intensa, mas negou ter cometido agressão física contra a companheira.