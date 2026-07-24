Meia de Cabo Verde é apresentado em time da Série A e cita ex-Vitória

Após defender Cabo Verde em grande campanha na Copa do Mundo 2026, Jovane Cabral foi apresentado como reforço do Grêmio na tarde desta sexta-feira, 24. Durante a chegada, o meia-atacante de 28 anos citou nomes importantes da história recente do clube gaúcho, incluindo Luan Guilherme, campeão da Libertadores em 2017 e ex-jogador do Esporte Clube Vitória.

O jogador cabo-verdiano destacou que já acompanhava o Grêmio há bastante tempo e valorizou a trajetória de atletas que marcaram época na equipe gaúcha, incluindo nomes históricos como Ronaldinho Gaúcho e Luis Suárez, além do próprio Luan.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“O Grêmio é um clube histórico, conheço o clube há muito tempo. Jogadores que passaram por esse grande clube, no caso Ronaldinho, Luis Suárez e Luan, são jogadores de topo. Quando soube do interesse, não pensei duas vezes. E agora é seguir em frente com objetivo de trabalhar para meter o Grêmio lá em cima”, afirmou Cabral.

Durante o Mundial, Jovane Cabral disputou duas partidas e foi titular em ambas: no empate com a Espanha, na estreia, e na derrota para a Argentina, na fase de 16 avos de final. Ele fez parte do elenco que garantiu a primeira participação de Cabo Verde no torneio de seleções.

"O Brasil é um povo irmão tanto de Cabo Verde como de Portugal. Nós já crescemos a ver o Brasil a jogar a Copa do Mundo, o Brasil é a nossa referência assim, digamos, em termos de futebol. Eu sei que aqui tem muita pressão, mas uma pressão boa. Acho que todos os jogadores gostam de ter essa pressão, porque estou num grande clube, tem que saber lidar com isso", pontuou.

Luan Guilherme no Vitória

Anunciado em janeiro de 2024, Luan teve poucas chances no Vitória e disputou apenas seis partidas no total — três pelo Campeonato Baiano e três pela Copa do Nordeste.

Eleito Rei da América em 2017, o meia-atacante de 33 anos chegou ao Leão da Barra em momento de baixa na carreira. Sua passagem durou menos de 100 dias, mas foi o suficiente para conquistar o título do Baianão.

Luan Guilherme no Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Como titular, o atleta teve apenas uma oportunidade, na vitória sobre o Treze, pelo Nordestão, quando o Rubro-Negro utilizou uma equipe alternativa. Na ocasião, contribuiu com uma assistência.