Justiça manda soltar ex-jogador do Vitória após prisão por violência doméstica

A Justiça do Paraná concedeu, na manhã deste domingo, 9, liberdade provisória ao ex-jogador Jadson, de 42 anos, preso em flagrante no sábado, 8, em Cambé, no norte do Paraná, sob suspeita de violência doméstica contra a companheira. Ele possui passagens pelo Vitória, Corinthians e Seleção Brasileira.

A decisão foi da juíza Karin Feuerharmel Giuseppin, da Unidade Regionalizada de Plantão Judiciário de Cambé. Jadson poderá responder ao processo em liberdade e não precisará pagar fiança.

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Para permanecer em liberdade, o ex-atleta deverá cumprir medidas cautelares determinadas pela Justiça. Entre elas estão o comparecimento bimestral em juízo, a proibição de se ausentar da comarca onde reside por mais de 15 dias sem autorização judicial, a proibição de frequentar bares e estabelecimentos semelhantes e a obrigação de comunicar eventual mudança de endereço. As informações são da CNN.

Na decisão, a magistrada afirmou que a prisão em flagrante ocorreu dentro dos procedimentos legais e que havia “indícios suficientes de autoria do crime”. A juíza também destacou que a vítima poderá solicitar medidas protetivas em um processo específico.

O Ministério Público do Paraná (MPPR) se manifestou favoravelmente à soltura. Segundo a decisão, caso Jadson seja condenado pelo crime investigado, a legislação não prevê o cumprimento inicial da pena em regime fechado. Por isso, a magistrada considerou que não seria justificável manter uma prisão preventiva mais severa do que eventual regime decorrente de uma condenação.

Entenda a prisão de Jadson

Jadson foi preso pela Polícia Militar na manhã de sábado, 8, em uma residência no bairro Jardim Tarobá, em Cambé. Segundo o relato da companheira à Polícia Civil, os dois tiveram uma discussão e ela teria sido agredida.

De acordo com informações da ocorrência, a mulher relatou que Jadson teria agarrado seu pescoço. Ela apresentava marcas na região e afirmou ainda que episódios semelhantes teriam ocorrido anteriormente.

Passagem pelo Vitória

Jadson teve passagem pelo Vitória em 2022, quando defendeu o clube baiano durante a temporada. O meia também construiu uma carreira de destaque por Corinthians e São Paulo, além de ter atuado por Athletico-PR e outros clubes.

No Corinthians, tornou-se um dos principais jogadores da história recente do clube. Pelo time paulista, conquistou títulos importantes, incluindo os Campeonatos Brasileiros de 2015 e 2017 e os Campeonatos Paulistas de 2017, 2018 e 2019.

Jadson encerrou a carreira profissional em 2022.