Ex-jogador do Vitória é preso por suspeita de violência doméstica

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O ex-jogador Jadson, com passagens pelo Vitória, Corinthians e Seleção Brasileira, foi preso neste sábado, 8, em Cambé, interior do Paraná, por suspeita de violência doméstica.

Segundo informações da Polícia Militar, a companheira de Jadson acusou o ex-atleta de agarrar seu pescoço durante uma discussão, ao registrar o Boletim de Ocorrência.

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Ainda de acordo com o boletim, o casal já havia tido uma discussão no dia anterior, e a vítima apresentava marcas pelo pescoço.

Os dois foram encaminhados para a Central de Flagrantes, e Jadson foi autuado pelos crimes de violência doméstica e lesão corporal.

"A vítima foi ouvida, relatou os fatos que teria sido agredida, em razão da violência doméstica, no âmbito familiar. O autor foi interrogado e autuado em flagrante por violência doméstica e lesão corporal. Ela relatou que houve outras ocasiões", explicou o delegado Ernades Alves, em entrevista.

Jadson preso

Após os devidos esclarecimentos, Jadson foi levado para a cadeia pública de Cambé. A esposa do ex-jogador, que passou pelo Vitória em 2022, formalizou um pedido de medida protetiva.