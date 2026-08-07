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MATADOR!

Renê amplia artilharia na Copa do Brasil após papo com Jair Ventura

Atacante do Vitória chegou ao sexto gol na competição

João Grassi
Por
Renê, atacante do Vitória
Renê, atacante do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil em grande estilo e viu Renê Sousa assumir de vez o protagonismo ofensivo na competição. Com dois gols na goleada por 4 a 0 sobre o Athletico-PR, no Barradão, o centroavante ampliou sua vantagem na artilharia do torneio.

Aos 22 anos, Renê chegou a seis gols em sete partidas e agora lidera com folga a disputa individual. Ele tem três gols a mais que Bernabei (Internacional) e Erick, seu companheiro de equipe, atletas que ainda terão jogos para disputar no mata-mata.

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Na corrida pela artilharia, o camisa 91 construiu seus números ao longo da campanha desde os tempos de Portuguesa, clube que defendeu antes de ser contratado pelo Vitória.

Renê pelo Vitória

Contratado pelo Leão durante a temporada 2026, Renê rapidamente se firmou como peça importante no setor ofensivo. Desde sua estreia, em abril, já são 25 jogos com a camisa rubro-negra, 12 gols marcados e uma assistência.

No ranking interno do Vitória, Renê é o segundo maior goleador da equipe no ano, atrás apenas de Renato Kayzer, que soma 13 bolas na rede em 28 partidas.

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Jair Ventura celebra gols e revela conversa com Renê

Depois da classificação épica, o técnico Jair Ventura revelou que teve um diálogo direto com Renê antes da decisão. O atacante vinha de um jogo de ida em que desperdiçou uma chance clara com o placar ainda em 0 a 0, além de uma sequência com apenas um gol em noves partidas.

“Feliz pelo Renê, é um dos nossos artilheiros. Tive uma conversa com ele em particular, muito boa, mas não posso revelar. A gente trabalha com 33 jogadores que têm personalidades diferentes. Alguns têm que bater e xingar, outros têm que dar carinho. Essa é a parte boa dos treinadores, gerir, lidar com pessoas. Torço para que Renê possa ser artilheiro do campeonato. Ele é um menino, veio da Série D, pode estar passando pelo primeiro momento de oscilação. Hoje estava muito feliz, mais que eu”, comentou Jair.

Renê comemora gol contra o Athletico
Renê comemora gol contra o Athletico - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Gols de Renê na Copa do Brasil

  • Vitória 4x0 Athletico (Oitavas de final): 2 gols
  • Portuguesa 2x3 Paysandu (4ª fase): 1 gol
  • Portuguesa 1x1 Avaí (3ª fase): 1 gol
  • Portuguesa 5x1 Altos (2ª fase): 2 gols
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