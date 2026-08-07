Renê amplia artilharia na Copa do Brasil após papo com Jair Ventura

O Esporte Clube Vitória garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil em grande estilo e viu Renê Sousa assumir de vez o protagonismo ofensivo na competição. Com dois gols na goleada por 4 a 0 sobre o Athletico-PR, no Barradão, o centroavante ampliou sua vantagem na artilharia do torneio.

Aos 22 anos, Renê chegou a seis gols em sete partidas e agora lidera com folga a disputa individual. Ele tem três gols a mais que Bernabei (Internacional) e Erick, seu companheiro de equipe, atletas que ainda terão jogos para disputar no mata-mata.

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Na corrida pela artilharia, o camisa 91 construiu seus números ao longo da campanha desde os tempos de Portuguesa, clube que defendeu antes de ser contratado pelo Vitória.

Renê pelo Vitória

Contratado pelo Leão durante a temporada 2026, Renê rapidamente se firmou como peça importante no setor ofensivo. Desde sua estreia, em abril, já são 25 jogos com a camisa rubro-negra, 12 gols marcados e uma assistência.

No ranking interno do Vitória, Renê é o segundo maior goleador da equipe no ano, atrás apenas de Renato Kayzer, que soma 13 bolas na rede em 28 partidas.

Jair Ventura celebra gols e revela conversa com Renê

Depois da classificação épica, o técnico Jair Ventura revelou que teve um diálogo direto com Renê antes da decisão. O atacante vinha de um jogo de ida em que desperdiçou uma chance clara com o placar ainda em 0 a 0, além de uma sequência com apenas um gol em noves partidas.

“Feliz pelo Renê, é um dos nossos artilheiros. Tive uma conversa com ele em particular, muito boa, mas não posso revelar. A gente trabalha com 33 jogadores que têm personalidades diferentes. Alguns têm que bater e xingar, outros têm que dar carinho. Essa é a parte boa dos treinadores, gerir, lidar com pessoas. Torço para que Renê possa ser artilheiro do campeonato. Ele é um menino, veio da Série D, pode estar passando pelo primeiro momento de oscilação. Hoje estava muito feliz, mais que eu”, comentou Jair.

Renê comemora gol contra o Athletico - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Gols de Renê na Copa do Brasil