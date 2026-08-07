MATADOR!
Renê amplia artilharia na Copa do Brasil após papo com Jair Ventura
Atacante do Vitória chegou ao sexto gol na competição
O Esporte Clube Vitória garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil em grande estilo e viu Renê Sousa assumir de vez o protagonismo ofensivo na competição. Com dois gols na goleada por 4 a 0 sobre o Athletico-PR, no Barradão, o centroavante ampliou sua vantagem na artilharia do torneio.
Aos 22 anos, Renê chegou a seis gols em sete partidas e agora lidera com folga a disputa individual. Ele tem três gols a mais que Bernabei (Internacional) e Erick, seu companheiro de equipe, atletas que ainda terão jogos para disputar no mata-mata.
Na corrida pela artilharia, o camisa 91 construiu seus números ao longo da campanha desde os tempos de Portuguesa, clube que defendeu antes de ser contratado pelo Vitória.
Renê pelo Vitória
Contratado pelo Leão durante a temporada 2026, Renê rapidamente se firmou como peça importante no setor ofensivo. Desde sua estreia, em abril, já são 25 jogos com a camisa rubro-negra, 12 gols marcados e uma assistência.
No ranking interno do Vitória, Renê é o segundo maior goleador da equipe no ano, atrás apenas de Renato Kayzer, que soma 13 bolas na rede em 28 partidas.
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Jair Ventura celebra gols e revela conversa com Renê
Depois da classificação épica, o técnico Jair Ventura revelou que teve um diálogo direto com Renê antes da decisão. O atacante vinha de um jogo de ida em que desperdiçou uma chance clara com o placar ainda em 0 a 0, além de uma sequência com apenas um gol em noves partidas.
“Feliz pelo Renê, é um dos nossos artilheiros. Tive uma conversa com ele em particular, muito boa, mas não posso revelar. A gente trabalha com 33 jogadores que têm personalidades diferentes. Alguns têm que bater e xingar, outros têm que dar carinho. Essa é a parte boa dos treinadores, gerir, lidar com pessoas. Torço para que Renê possa ser artilheiro do campeonato. Ele é um menino, veio da Série D, pode estar passando pelo primeiro momento de oscilação. Hoje estava muito feliz, mais que eu”, comentou Jair.
Gols de Renê na Copa do Brasil
- Vitória 4x0 Athletico (Oitavas de final): 2 gols
- Portuguesa 2x3 Paysandu (4ª fase): 1 gol
- Portuguesa 1x1 Avaí (3ª fase): 1 gol
- Portuguesa 5x1 Altos (2ª fase): 2 gols