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VOANDO!

Vitória já faz melhor campanha após 14 anos na Copa do Brasil

Leão da Barra eliminou o Athletico com grande atuação no Barradão

João Grassi
Por
Vitória 4x0 Athletico - Copa do Brasil
Vitória 4x0 Athletico - Copa do Brasil - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória vive um momento especial na Copa do Brasil. Após eliminar o Athletico-PR com goleada de 4 a 0 no Barradão, o Leão da Barra garantiu vaga nas quartas de final e alcançou sua melhor campanha na competição dos últimos 14 anos.

A classificação coloca o Vitória novamente entre os oito melhores do torneio, algo que não acontecia desde 2012. O feito reforça a força da equipe na temporada, que já conquistou a Copa do Nordeste, e marca um passo importante em uma campanha que já é histórica. O clube também despachou o Flamengo, apontado como favorito ao título, na quinta fase.

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Queremos ir o mais longe possível na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Jair Ventura - Técnico do Vitória

Ao longo de sua trajetória na Copa do Brasil, o Vitória já havia alcançado as quartas de final em outras nove oportunidades: 1989, 1991, 1994, 1998, 2003, 2004, 2009, 2010 e 2012. Agora, em 2026, o time volta a repetir o desempenho e reacende o protagonismo em um dos principais torneios do país.

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Campanhas do Vitória na Copa do Brasil

  • Final: 2010
  • Semifinal: 2004
  • Quartas de final: 1989, 1991, 1994, 1998, 2003, 2009, 2010, 2012 e 2026
  • Oitavas de final: 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2006, 2018 e 2021
  • Quarta fase: 2017
  • Terceira fase: 2016, 2020, 2022 e 2024
  • Segunda fase: 1996, 2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2013, 2015 e 2025
  • Primeira fase: 1990, 2011, 2014, 2019 e 2023
Torcida do Vitória no Barradão
Torcida do Vitória no Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória
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esporte clube vitória

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