E.C.VITÓRIA
Meia do Athletico manda recado sobre soberba após goleada no Barradão
Veterano é um dos líderes do elenco do Furacão
A eliminação do Athletico nas oitavas de final Copa do Brasil, após a goleada por 4 a 0 sofrida diante do Esporte Clube Vitória, nesta quinta-feira, 6, no Barradão, gerou forte repercussão interna. Um dos líderes do elenco em 2026, o volante Luiz Gustavo pediu união do grupo e valorizou o trabalho construído ao longo da temporada.
Aos 39 anos, o experiente jogador foi um dos atletas que falaram com a imprensa após a partida. Em sua análise, Luiz Gustavo reconheceu a superioridade do Leão da Barra e afastou qualquer tipo de acomodação ou soberba da equipe depois de abrir dois gols de vantagem no jogo de ida.
“Não foi por soberba ou por falta de vontade que a gente teve o resultado. O Vitória fez por merecer e conseguiu o que precisavam”, afirmou.
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Mesmo com o resultado negativo, o volante destacou a importância de manter o grupo unido para a sequência da temporada, especialmente no Campeonato Brasileiro.
“Agora a gente tem que continuar unidos, é o que nos trouxe até aqui e o que tem nos feito fazer um excelente Campeonato Brasileiro. A gente vai continuar juntos até o final porque a gente sabe nossa força, nosso caráter e o que temos plantado dia a dia no CT do Caju. Isso que vai nos fazer ir adiante, levantar a cabeça e seguir em frente”, reforçou.
Luiz Gustavo também reconheceu que o Athletico esteve abaixo do desempenho habitual e saiu em defesa do goleiro Santos, alvo de críticas da torcida pelos erros nos gols sofridos. O camisa 23 falhou nos tentos marcados por Renê, que foi esperto em aproveitar dois rebotes do arqueiro paranaense.
“Infelizmente a maioria só olha para a situação em si. Eu posso compartilhar da situação com o Santos porque eu também estava no lance, ele [Erick, atacante do Vitória] me driblou e conseguiu fazer o lance”, explicou o volante, que também teve participação no segundo gol do time baiano.