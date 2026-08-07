Após milagre no Barradão, saiba premiação milionária do Vitória na Copa do Brasil

O Vitória conseguiu uma grande virada na noite de quinta-feira, 7, venceu o Athletico Paranaense por 4 a 0 e garantiu sua vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Com mais essa classificação, o Leão chegou a R$ 9 milhões em premiação na competição nacional e agora busca um novo prêmio milionário.

Competição de grande peso financeiro para os clubes brasileiros, a Copa do Brasil vai distribuir ao todo R$ 500 milhões em premiação aos clubes participantes. O Vitória, que superou duas fases até chegar nas quartas de final, garantiu até aqui R$ 9 milhões.

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O Vitória estreou na Copa do Brasil diante do Flamengo na 5ª fase, já conquistando R$ 2 milhões pela participação. O Leão avançou diante do gigante carioca e embolsou mais R$ 3 milhões nas oitavas de final. Agora, classificado para as quartas vai receber mais R$ 4 milhões.

A classificação nas oitavas de final contra o Athletico foi a maior virada da equipe na competição desde 2010. O Leão perdeu por 2 a 0 na ida e conseguiu reverter na volta com a goleada por 4 a 0.

1 de 9 Jair Ventura | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

2 de 9 | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

3 de 9 | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

4 de 9 | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

5 de 9 | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

6 de 9 | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

7 de 9 | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

8 de 9 Vitória 4x0 Athletico | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

9 de 9 Renê marcou dois gols contra o Athletico | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Vitória pode dobrar a premiação

O Vitória em 37 participações na Copa do Brasil e fez sua melhor campanha em 2010, quando foi finalista contra o Santos e perdeu na decisão. Na atual temporada, o Leão já faz a sua melhor campanha na competição desde 2012, quando também chegou nas quartas de final e acabou eliminado para o Coritiba. Foram 13 edições sem chegar tão longe.

Agora nas quartas de final, o Vitória irá enfrentar qualquer clube entre Internacional, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Grêmio, Palmeiras, Santos e Vasco. O sorteio dos confrontos acontece na próxima terça-feira (11), às 11h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Avançar das quartas para a semifinal fará o Vitória dobrar a sua premiação, já que mais uma classificação pagará sozinha o valor de R$ 9 milhões. Os jogos das quartas de final acontecem entre os dias 26 e 27 de agosto (ida) e 2 e 3 de setembro (volta).

Veja premiação da Copa do Brasil fase a fase

1ª fase | 28 clubes

Grupo I (piores colocados no Ranking da CBF): R$ 400 mil.

2ª fase | 74 clubes + 14 clubes = 88 clubes

Grupo I (Série B): R$ 1,38 milhão;

Grupo II (Série C, D e outros): R$ 830 mil.

3ª fase | 44 clubes + 4 clubes = 48 clubes

Grupo I (Série B): R$ 1,53 milhão;

Grupo II (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 950 mil.

4ª fase | 24 clubes

Grupo I (Série B): R$ 1,68 milhão;

Grupo II (clubes participantes da Série C, D e outros): 1,07 milhão.

5ª fase | 20 clubes + 12 clubes = 32 clubes

Todos os clubes: R$ 2 milhões.

Oitavas de final | 16 clubes

Todos os clubes: R$ 3 milhões.

Quartas de final | 8 clubes

Todos os clubes: R$ 4 milhões.

Semifinal | 4 clubes

Todos os clubes: R$ 9 milhões.

Final