E.C.VITÓRIA
Presidente do Vitória defende salários adiantados e critica oposição
Fábio Mota comemorou a classificação épica na Copa do Brasil
O Esporte Clube Vitória garantiu a classificação sobre o Athletico na Copa do Brasil após goleada épica de 4 a 0, e o presidente Fábio Mota explicou a decisão de adiantar os pagamentos ao elenco como forma de motivação, além de rebater críticas nas redes sociais e citar a oposição política no clube.
O dirigente defendeu o pagamento antecipado de salários aos jogadores e revelou que ainda aumentou a premiação pela classificação, destacando confiança na própria gestão.
“Muitos me criticaram porque eu paguei os salários com um mês de antecedência. Eu sei o que eu estou fazendo e a torcida confia em mim”, afirmou.
Fábio Mota também minimizou as críticas vindas das redes sociais, mencionou a oposição e voltou a reforçar que a decisão teve como objetivo motivar o grupo em um momento decisivo da temporada.
Leia Também:
Fábio Mota critica “oposição das redes sociais”
“Não estou preocupado com esse povo de rede social, dos 14% de oposição. A eleição passou e continuam fazendo oposição. Eu sei o que eu estou fazendo, paguei mesmo adiantado, para motivar, e dobrei o bicho hoje”, completou.
Com a vaga garantida, o presidente do Vitória demonstrou confiança na sequência da equipe na competição nacional e projetou voos mais altos.
“Deu tudo certo, vamos por mais, tentar mais, eu acho que a gente pode chegar mais longe nessa competição”.