Jair provoca Athletico após goleada e aponta "mudanças pra frente"

O técnico Jair Ventura valorizou a classificação do Esporte Clube Vitória após a goleada de 4 a 0 sobre o Athletico, nesta quinta-feira, 6, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, e destacou a força do elenco rubro-negro, além da consistência apresentada dentro de casa. Os gols da partida foram marcados por Renê (2x), Erick e Marinho.

O comandante fez questão de parabenizar os jogadores e ressaltou o peso de eliminar adversários que estão no topo da tabela do Campeonato Brasileiro. Na fase anterior, o Rubro-Negro despachou o Flamengo.

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“Parabenizar meus jogadores, classificação importante. Eliminamos o segundo colocado, e agora o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. A gente é muito forte internamente, de fora para dentro a gente é blindado. Hoje a bola entrou, o que mudou foi isso. Se a bola do Renê entra lá com três minutos de jogo, o resultado era outro. O 4 a 0 é o mais importante. Estamos na próxima fase", iniciou.

"Hoje não estou feliz não, estou aliviado que a gente conseguiu vencer. Uma classificação importante para o clube, estar entre os oito melhores é muito bom", completou o técnico.

Jair também destacou a postura agressiva da equipe desde o início da partida, evidenciando a intensidade e a concentração como fatores determinantes para o resultado elástico no Barradão.

“A gente entrou muito concentrado, a gente estava incomodado com a derrota fora. Fizemos um jogo impecável, essa é a verdade. Começamos com a pressão lá na frente, foi isso que eles fizeram. Quem entrou, entrou muito bem, Marinho fez gol, Fabri assistência. Todas nossas mudanças foram para frente, mesmo quando já estava ganhando. Não chamamos o adversário em nenhum momento. A gente atacou muito e em um desses lances matamos o jogo com o 4 a 0.”

Jair provoca e diz pra "estudarem mais" o Vitória

Por fim, o treinador ainda deixou uma provocação ao Athletico ao comentar sobre a preparação do adversário, afirmando que o Vitória é uma equipe difícil de ser analisada pela variedade tática apresentada ao longo da temporada.

“Eu vi um pouco da coletiva do nosso adversário, que estudou muito o Vitória, mas estudar a gente é difícil porque o Vitória não é um time de uma nota só. Já jogamos com dois noves, em 5-3-2, 5-4-1, 4-4-2, 4-2-3-1. Estudar a gente é difícil, tem que estudar um pouco mais. Só dois jogos não vão dar para ver tudo que a gente faz. Esse é o Vitória”, finalizou o treinador.