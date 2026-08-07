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E.C.VITÓRIA

Rei de Copas: Erick é decisivo em outro jogo eliminatório pelo Vitória

Atacante marcou o segundo do gol da goleada sobre o Athletico na Copa do Brasil

João Grassi
Por
Erick, atacante do Vitória
Erick, atacante do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Destaque no elenco do Esporte Clube Vitória em 2026, Erick vem se consagrando pelo poder de decisão em jogos eliminatórios. O atacante marcou um dos gols na goleada de 4 a 0 sobre o Athletico, pela Copa do Brasil, ajudando na classificação para as quartas de final.

Com mais uma bola na rede, Erick chegou na sua sétima participação direta em gols após disputar nove partidas de mata-mata pelo Vitória na temporada.

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O ponta-direita já foi peça-chave nas fases finais da Copa do Nordeste, quando o Leão conquistou o título, e quer seguir fazendo bonito em mais uma competição.

"Eu gosto desses jogos desde que eu era pequeno, quando assistia na televisão, sempre sonhei com esses jogo, quando o grande jogador aparece. Sempre sonhei que esses momentos, estádio lotado. O torcedor fez um grande festa. Eu fico feliz", disse ao portal A TARDE.

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Erick em jogos de mata-mata pelo Vitória

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  • Assistência vs ABC - Semifinais da Copa do Nordeste (ida)
  • Gol vs ABC - Semifinais da Copa do Nordeste (volta)
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  • Gol vs Athletico - Oitavas de finais da Copa do Brasil (volta)

Sonho com título da Copa do Brasil

Após o Leão da Barra garantir a vaga nas quartas de final e encerrar jejum de 12 anos sem chegar nesta fase da Copa do Brasil, Erick mira o título. Para ele, o clube baiano "tem que pensar grande".

"Vamos em busca desse título. O Vitória é grande, tem que pensar grande, a gente tirou umas das melhores equipes do país, que é o Flamengo, era candidato ao título", iniciou.

Erick na zona mista
Erick na zona mista - Foto: João Grassi | Ag. A TARDE

"O Athletico para a gente também é uma grande equipe, terceiro colocado no Brasileirão. Vamos pensar no título. O Vitória é grande e a gente pensa assim", concluiu Erick.

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esporte clube vitória

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