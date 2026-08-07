Vice-presidente do Vitória afirma "não temer" nenhum time no Barradão

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O Esporte Clube Vitória segue fazendo do Barradão um grande trunfo na temporada. Após a goleada por 4 a 0 sobre o Athletico-PR, nesta quinta-feira, 6, que garantiu a classificação às quartas de final da Copa do Brasil, o vice-presidente Djalma Abreu exaltou a força da equipe atuando em casa e destacou o papel da torcida rubro-negra.

Durante entrevista, o dirigente demonstrou confiança no desempenho do Leão dentro de seus domínios e foi enfático ao falar sobre a dificuldade enfrentada pelos adversários no estádio.

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“Eu lhe garanto que aqui no Vitória, aqui no Barradão, hoje eu não vejo adversário para a gente temer. Chegou no Barradão, meu amigo, prepare que o Vitória vai para cima”, declarou.

Barradão como diferencial

Para Djalma Abreu, o estádio e o apoio vindo das arquibancadas são determinantes para o rendimento da equipe. “Com certeza, o Barradão é nosso diferencial. Nossa torcida e o Barradão são nosso diferencial”, afirmou.

O dirigente comentou sobre as diferenças entre atuar em gramados naturais e sintéticos, apontando que o time sente mais dificuldades nessas condições. Ele se referiu, especialmente, à derrota no jogo de ida das oitavas de final na Arena da Baixada, um campo desse tipo.

“Quando a gente joga nos gramados sintéticos, a bola fica muito rápida e nossos jogadores sentem”, explicou.

Segundo ele, o cenário muda completamente quando o Vitória atua em Salvador. “Mas, quando chega no Barradão, o nosso habitat, onde nós estamos acostumados a jogar, fazemos toda a diferença”, salientou.

Que venha o próximo

Por fim, Djalma projetou confiança para a sequência da temporada e reforçou o momento vivido pelo clube. “Que venha o próximo. O Vitória está preparado para enfrentar qualquer adversário”, concluiu.