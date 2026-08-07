Confira todos os possíveis adversários do Vitória na Copa do Brasil

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Um dos grandes destaques nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Esporte Clube Vitória eliminou o Athletico em grande estilo, com goleada 4 a 0 no Barradão, nesta quinta-feira, 6. Outro que carimbou sua vaga entre os oito melhores da competição na mesma noite foi o Internacional.

Vitória e Inter foram os dois últimos clubes que avançaram no torneio eliminatório, juntando-se a Atlético-MG, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos e Vasco da Gama, demais classificados para a próxima fase.

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Os confrontos das quartas serão definidos em sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na terça-feira, 11, às 11h, na sede da entidade, no Rio de Janeiro. Na ocasião, também serão conhecidos os mandos de campo e o chaveamento das semifinais.

As partidas estão previstas para os dias 26 de agosto, com os jogos de ida, e 3 de setembro, quando acontecem os duelos de volta.

Classificados para as quartas de final da Copa do Brasil

Atlético-MG

Cruzeiro

Grêmio

Internacional

Palmeiras

Santos

Vasco da Gama

Vitória