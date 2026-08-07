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DE FORA

Vitória ganha desfalque importante para próximo jogo da Copa do Brasil

Leão da Barra ainda conhecerá o próximo adversário na competição

João Grassi
Por
| Atualizada em
Barradão
Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, o Esporte Clube Vitória já sabe que terá um desfalque importante no primeiro jogo do mata-mata. O meia Diego Tarzia recebeu o terceiro cartão amarelo na goleada de 4 a 0 sobre o Athletico-PR, nesta quinta-feira, 6.

O argentino acabou advertido em três das quatro partidas que disputou pelo Vitória na competição. No duelo mais recente, ele recebeu o cartão por retardar a cobrança de uma falta do Furacão.

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Por isso, Tarzia cumprirá suspensão automática diante de um adversário, até então, indefinido. Outro meia argentino que não poderá atuar é Tomás Pochettino, que não foi inscrito na Copa do Brasil.

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Sorteio das quartas de final

Os confrontos das quartas serão definidos em sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na terça-feira, 11, às 11h, na sede da entidade, no Rio de Janeiro. Na ocasião, também serão conhecidos os mandos de campo e o chaveamento das semifinais.

As partidas estão previstas para os dias 26 de agosto, com os jogos de ida, e 3 de setembro, quando acontecem os duelos de volta.

Diego Tarzia
Diego Tarzia - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória
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