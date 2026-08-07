Vitória ganha desfalque importante para próximo jogo da Copa do Brasil

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Classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, o Esporte Clube Vitória já sabe que terá um desfalque importante no primeiro jogo do mata-mata. O meia Diego Tarzia recebeu o terceiro cartão amarelo na goleada de 4 a 0 sobre o Athletico-PR, nesta quinta-feira, 6.

O argentino acabou advertido em três das quatro partidas que disputou pelo Vitória na competição. No duelo mais recente, ele recebeu o cartão por retardar a cobrança de uma falta do Furacão.

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Por isso, Tarzia cumprirá suspensão automática diante de um adversário, até então, indefinido. Outro meia argentino que não poderá atuar é Tomás Pochettino, que não foi inscrito na Copa do Brasil.

Sorteio das quartas de final

Os confrontos das quartas serão definidos em sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na terça-feira, 11, às 11h, na sede da entidade, no Rio de Janeiro. Na ocasião, também serão conhecidos os mandos de campo e o chaveamento das semifinais.

As partidas estão previstas para os dias 26 de agosto, com os jogos de ida, e 3 de setembro, quando acontecem os duelos de volta.