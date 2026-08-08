Vitória garante bolada milionária após goleada sobre o Athletico-PR

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A goleada sobre o Athletico-PR não rendeu apenas a classificação do Vitória para as quartas de final da Copa do Brasil. O triunfo por 4 a 0, conquistado na noite desta quinta-feira, 6, no Barradão, também fez o Rubro-Negro baiano aumentar a quantia recebida em premiações na competição.

Com a vaga entre os oito melhores times do torneio, o Leão garantiu mais R$ 4 milhões aos cofres do clube.

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Vitória já acumula R$ 9 milhões

Antes de avançar para as quartas de final, o Vitória já havia recebido outros R$ 5 milhões em premiações na Copa do Brasil.

Pela participação na quinta fase da competição, o clube garantiu R$ 2 milhões. Depois, a classificação diante do Flamengo, que colocou a equipe nas oitavas de final, rendeu mais R$ 3 milhões.

Com a nova premiação pela vaga nas quartas, o Vitória chega a R$ 9 milhões acumulados na Copa do Brasil de 2026.

O valor, no entanto, ainda pode aumentar caso o time consiga avançar mais uma vez no mata-mata.

Quanto o Vitória pode ganhar?

Se eliminar o próximo adversário e conquistar uma vaga nas semifinais, o Rubro-Negro receberá mais R$ 9 milhões em premiação da CBF.

O adversário do Vitória será conhecido no sorteio das quartas de final, marcado para a próxima terça-feira, 11, às 11h, na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

Além dos confrontos, o sorteio também vai definir os mandos de campo e o chaveamento da competição.

Quem pode enfrentar o Leão?

O Vitória poderá enfrentar qualquer um dos outros sete clubes que garantiram classificação para as quartas de final.

São eles: Atlético-MG, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos e Vasco.

As partidas de ida das quartas de final estão previstas para os dias 26 e 27 de agosto. Já os jogos de volta devem acontecer em 2 e 3 de setembro.