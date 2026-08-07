SÉRIE A
Flamengo x Vitória: onde assistir, escalações, palpites e arbitragem
Equipes se enfrentam no próximo domingo, 9, pela rodada 22 do Brasileirão
Após golear e eliminar o Athletico na Copa do Brasil, o Esporte Clube Vitória agora vira a chave para o Campeonato Brasileiro. O Leão da Barra visito o Flamengo no próximo domingo, 9, às 19h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 22ª rodada.
Como chega o Vitória?
Embora faça campanha estável na Série A, o Vitória não venceu nas últimas três rodadas. O time de Jair Ventura soma 26 pontos e ocupa a 13ª posição na tabela, um ponto atrás do Coritiba, pior colocado dentro do grupo dos 11 clubes que se classificam à Copa Sul-Americana 2027.
Vale lembrar que Rubro-Negro baiano eliminou justamente o time carioca na Copa do Brasil, que era um dos favoritos ao título, na quinta fase do mata-mata nacional.
Como chega o Flamengo?
Segundo colocado no Campeonato Brasileiro, o Flamengo vive boa fase na temporada. Após a eliminação sofrida para o Vitória, a equipe de Leonardo Jardim perdeu apenas um de oito jogos disputados em todas as competições.
Com um jogo a menos em relação ao líder Palmeiras, o Mengão quer diminuir a diferença para seu concorrente na briga pelo título brasileiro. No momento, a distância é de oito pontos.
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Transmissão de Flamengo x Vitória
- SporTV (TV fechada), Globoplay (streaming) e Premiere (pay-per-view)
Prováveis escalações
Flamengo: Rossi; Varela, Vitão, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Evertton Araújo, Carrascal e Arrascaeta; Pedro e Samuel Lino. Técnico: Leonardo Jardim.
Vitória: Lucas Arcanjo; Fabiano, Brítez, Caíque e Ramon; Zé Vitor, Martínez e Baralhas; Matheuzinho, Erick e Renê. Técnico: Jair Ventura.
Desfalques
- Flamengo: Luiz Araújo (lesionado); De la Cruz (suspenso).
- Vitória: Anderson Pato, Camutanga, Dudu, Edu e Nathan Mendes (lesionados); Cacá e Luan Cândido (suspensos).
Arbitragem
- Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
- Assistente 1: Bruno Boschilia (PR)
- Assistente 2: Leone Carvalho Rocha (GO)
- Quarto árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)
- VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)
Palpites de Flamengo x Vitória
- João Grassi: Flamengo 1x1 Vitória
- Marcos Valença: Flamengo 2x1 Vitória
- Daniel Genonadio: Flamengo 3x1 Vitória