Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

SÉRIE A

Flamengo x Vitória: onde assistir, escalações, palpites e arbitragem

Equipes se enfrentam no próximo domingo, 9, pela rodada 22 do Brasileirão

João Grassi
Por
Flamengo x Vitória - Copa do Brasil 2026
Flamengo x Vitória - Copa do Brasil 2026 - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Após golear e eliminar o Athletico na Copa do Brasil, o Esporte Clube Vitória agora vira a chave para o Campeonato Brasileiro. O Leão da Barra visito o Flamengo no próximo domingo, 9, às 19h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 22ª rodada.

Como chega o Vitória?

Embora faça campanha estável na Série A, o Vitória não venceu nas últimas três rodadas. O time de Jair Ventura soma 26 pontos e ocupa a 13ª posição na tabela, um ponto atrás do Coritiba, pior colocado dentro do grupo dos 11 clubes que se classificam à Copa Sul-Americana 2027.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Vale lembrar que Rubro-Negro baiano eliminou justamente o time carioca na Copa do Brasil, que era um dos favoritos ao título, na quinta fase do mata-mata nacional.

Como chega o Flamengo?

Segundo colocado no Campeonato Brasileiro, o Flamengo vive boa fase na temporada. Após a eliminação sofrida para o Vitória, a equipe de Leonardo Jardim perdeu apenas um de oito jogos disputados em todas as competições.

Com um jogo a menos em relação ao líder Palmeiras, o Mengão quer diminuir a diferença para seu concorrente na briga pelo título brasileiro. No momento, a distância é de oito pontos.

Leia Também:

DE FORA

Vitória ganha desfalque importante para próximo jogo da Copa do Brasil
Vitória ganha desfalque importante para próximo jogo da Copa do Brasil imagem

VOANDO!

Vitória já faz melhor campanha após 14 anos na Copa do Brasil
Vitória já faz melhor campanha após 14 anos na Copa do Brasil imagem

DEFINIDO!

Confira todos os possíveis adversários do Vitória na Copa do Brasil
Confira todos os possíveis adversários do Vitória na Copa do Brasil imagem

Transmissão de Flamengo x Vitória

  • SporTV (TV fechada), Globoplay (streaming) e Premiere (pay-per-view)

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Varela, Vitão, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Evertton Araújo, Carrascal e Arrascaeta; Pedro e Samuel Lino. Técnico: Leonardo Jardim.

Vitória: Lucas Arcanjo; Fabiano, Brítez, Caíque e Ramon; Zé Vitor, Martínez e Baralhas; Matheuzinho, Erick e Renê. Técnico: Jair Ventura.

Desfalques

  • Flamengo: Luiz Araújo (lesionado); De la Cruz (suspenso).
  • Vitória: Anderson Pato, Camutanga, Dudu, Edu e Nathan Mendes (lesionados); Cacá e Luan Cândido (suspensos).

Arbitragem

  • Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
  • Assistente 1: Bruno Boschilia (PR)
  • Assistente 2: Leone Carvalho Rocha (GO)
  • Quarto árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)
  • VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)

Palpites de Flamengo x Vitória

  • João Grassi: Flamengo 1x1 Vitória
  • Marcos Valença: Flamengo 2x1 Vitória
  • Daniel Genonadio: Flamengo 3x1 Vitória
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

esporte clube vitória

Relacionadas

Mais lidas