Flamengo x Vitória: onde assistir, escalações, palpites e arbitragem

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Após golear e eliminar o Athletico na Copa do Brasil, o Esporte Clube Vitória agora vira a chave para o Campeonato Brasileiro. O Leão da Barra visito o Flamengo no próximo domingo, 9, às 19h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 22ª rodada.

Como chega o Vitória?

Embora faça campanha estável na Série A, o Vitória não venceu nas últimas três rodadas. O time de Jair Ventura soma 26 pontos e ocupa a 13ª posição na tabela, um ponto atrás do Coritiba, pior colocado dentro do grupo dos 11 clubes que se classificam à Copa Sul-Americana 2027.

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Vale lembrar que Rubro-Negro baiano eliminou justamente o time carioca na Copa do Brasil, que era um dos favoritos ao título, na quinta fase do mata-mata nacional.

Como chega o Flamengo?

Segundo colocado no Campeonato Brasileiro, o Flamengo vive boa fase na temporada. Após a eliminação sofrida para o Vitória, a equipe de Leonardo Jardim perdeu apenas um de oito jogos disputados em todas as competições.

Com um jogo a menos em relação ao líder Palmeiras, o Mengão quer diminuir a diferença para seu concorrente na briga pelo título brasileiro. No momento, a distância é de oito pontos.

Transmissão de Flamengo x Vitória

SporTV (TV fechada), Globoplay (streaming) e Premiere (pay-per-view)

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Varela, Vitão, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Evertton Araújo, Carrascal e Arrascaeta; Pedro e Samuel Lino. Técnico: Leonardo Jardim.

Vitória: Lucas Arcanjo; Fabiano, Brítez, Caíque e Ramon; Zé Vitor, Martínez e Baralhas; Matheuzinho, Erick e Renê. Técnico: Jair Ventura.

Desfalques

Flamengo : Luiz Araújo (lesionado); De la Cruz (suspenso).

: Luiz Araújo (lesionado); De la Cruz (suspenso). Vitória : Anderson Pato, Camutanga, Dudu, Edu e Nathan Mendes (lesionados); Cacá e Luan Cândido (suspensos).

Arbitragem

Árbitro : Wilton Pereira Sampaio (GO)

: Wilton Pereira Sampaio (GO) Assistente 1 : Bruno Boschilia (PR)

: Bruno Boschilia (PR) Assistente 2 : Leone Carvalho Rocha (GO)

: Leone Carvalho Rocha (GO) Quarto árbitro : Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

: Jefferson Ferreira de Moraes (GO) VAR : Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)

Palpites de Flamengo x Vitória