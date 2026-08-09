E.C.VITÓRIA
Vitória mira eneacampeonato e pode dar mais um passo neste domingo
Leão venceu as duas primeiras regatas e tenta ampliar vantagem na competição estadual,
O Vitória pode ter mais um motivo para comemorar neste domingo, 9, Dia dos Pais. Além do confronto contra o Flamengo no futebol, o clube disputa a terceira etapa do Campeonato Baiano de Remo, na Enseada dos Tainheiros, na Ribeira, em Salvador.
Atual líder da competição, o Leão venceu as duas primeiras regatas e busca mais um triunfo para se aproximar do eneacampeonato, que representaria o nono título consecutivo da equipe na modalidade.
Leia Também:
A terceira etapa do calendário da Federação dos Clubes de Regatas da Bahia (FCRB) terá início às 10h e contará com 10 provas, sendo oito masculinas e duas femininas.
O Vitória tenta repetir o desempenho das duas primeiras etapas para ampliar a vantagem na classificação e seguir firme na busca pela manutenção da hegemonia no remo baiano.