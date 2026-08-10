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INVESTIGAÇÃO

Homens invadem casa e matam homem na frente dos filhos no Dia dos Pais

Vítima foi identificada como Matheus Lima Barbosa

Leilane Teixeira
Por
Ilustrativa
Ilustrativa - Foto: Ilustrativa/PM-BA

Um homem de 27 anos foi assassinado a tiros dentro de casa na madrugada de domingo, 9, no distrito da Matinha, em Feira de Santana. O crime aconteceu diante dos dois filhos da vítima, um menino de 7 anos e uma menina de 2, que dormiam ao lado do pai no momento da invasão.

A vítima foi identificada como Matheus Lima Barbosa. De acordo com informações da Polícia Civil, homens armados invadiram o imóvel, localizado na Rua Mangaratiba, nas proximidades da Praça da Matinha, e efetuaram diversos disparos contra o jovem, que morreu ainda no local.

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Conforme as investigações iniciais, Matheus estava sozinho com os filhos e havia se separado da companheira há cerca de dois meses.

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Crianças não foram feridas

Após o homicídio, as duas crianças permaneceram na residência ao lado do corpo do pai durante toda a madrugada. Segundo a polícia, elas só deixaram o imóvel por volta das 6h para pedir ajuda, já que teriam ficado escondidas por medo de que os criminosos ainda estivessem nas proximidades.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas por familiares da vítima. Policiais civis e peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizaram o levantamento cadavérico e deram início às investigações.

Segundo informações preliminares, Matheus teria envolvimento com atividades criminosas. A autoria e a motivação do assassinato ainda são apuradas pela Polícia Civil.

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Bahia feira de santana HOMICÍDIO Polícia Civil

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