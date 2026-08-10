PMs são investigados por suposto uso de viatura em reality de Carlinhos Maia

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A Polícia Militar de Alagoas (PM-AL) determinou o recolhimento administrativo de policiais suspeitos de terem utilizado uma viatura oficial para uma finalidade diferente do policiamento durante uma gravação relacionada ao Rancho do Maia, reality show digital criado pelo influenciador Carlinhos Maia.

A ocorrência foi registrada no sábado, 8, no bairro de Ipioca, em Maceió, onde está localizado o rancho. Os militares envolvidos ainda não tiveram os nomes e as patentes divulgados pela corporação.

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Segundo a PM-AL, o caso passou a ser investigado pela Corregedoria-Geral depois que o comando tomou conhecimento do possível uso indevido do veículo oficial. O órgão deverá analisar as circunstâncias da ocorrência, a conduta dos envolvidos e os demais elementos relacionados ao episódio.

A corporação também informou que os policiais estão submetidos às medidas previstas no Regulamento Disciplinar da instituição e que irão responder pelos atos praticados dentro dos procedimentos legais.

A PM, no entanto, não detalhou quais medidas serão adotadas além do recolhimento administrativo. Também não esclareceu se a expressão utilizada para definir a situação dos militares corresponde a uma detenção ou se significa que eles permanecerão desempenhando exclusivamente atividades administrativas.

Investigação

De acordo com a Polícia Militar, durante a apuração serão garantidos aos envolvidos o contraditório e a ampla defesa, conforme os direitos previstos na Constituição Federal e na legislação vigente.

A corporação afirmou que não irá antecipar conclusões sobre responsabilidades ou possíveis sanções antes do encerramento dos procedimentos. Eventuais novas informações, segundo a PM, serão divulgadas somente após confirmação oficial.

A instituição também declarou que não compactua com desvios de conduta praticados por seus integrantes e ressaltou que seus membros estão sujeitos a normas e regulamentos voltados à legalidade, ao respeito e à conduta adequada, dentro e fora do serviço.

Carlinhos Maia

A assessoria de comunicação de Carlinhos Maia informou que não tinha conhecimento da situação e que iria apurar o caso.