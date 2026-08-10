Peixe popular sobe de preço e pode faltar em mercados do Brasil

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O salmão pode ser encontrado mais caro nos mercados brasileiros nos últimos dias. A alta no preço está relacionada a um problema logístico provocado pelas fortes nevascas que atingiram a região de fronteira entre Argentina e Chile e dificultaram o transporte do produto.

De acordo com informações do Diário do Litoral, comerciantes dos estados de São Paulo e Minas Gerais relataram aumento no preço do alimento e orientaram os consumidores a anteciparem as compras, diante da possibilidade de novos reajustes.

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Rota interditada entre Argentina e Chile

O motivo da alta do preço do salmão está no Paso Los Libertadores, uma das principais ligações entre Argentina e Chile. A rota é utilizada por caminhões que atravessam a região para chegar ao território chileno, onde é realizado o carregamento do salmão.

Segundo informações divulgadas ao mercado, a rota está interditada há cerca de 15 dias e quase 1,2 mil caminhões estão parados, aguardando a liberação. Com isso, a quantidade de veículos para a realização dos carregamentos diminuiu.

Para melhorar o abastecimento, empresas passaram a deslocar caminhões vazios a partir de Buenos Aires e Mendoza para utilizar outras passagens da fronteira. Com a mudança, o custo do frete aumentou cerca de 40%, deixando a operação mais cara.

Origem do salmão

O peixe é um animal anádromo, o que significa que nasce em água doce (nos rios), migra para o mar para crescer e volta exatamente ao rio de origem para se reproduzir.

O salmão consumido no Brasil é quase 100% importado do Chile. Como as águas brasileiras são tropicais e quentes, o peixe não existe de forma nativa por aqui. O Chile aproveita as águas gélidas de seus fiordes no sul do país para criar o salmão do Atlântico em grandes fazendas de aquicultura (cativeiro).