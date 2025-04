Prefeitura é investigada após apresentação de gogo boys em evento

Evento foi promovido pela Secretaria Municipal da Mulher em celebração ao Mês da Mulher, teve a participação de crianças e adolescentes - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A pequena cidade de Coelho Neto, no Maranhão virou alvo de polêmica após a Gincana da Mulher 2025, realizada no último sábado, 29, contar com uma apresentação de gogo boys. O evento, promovido pela Secretaria Municipal da Mulher em celebração ao Mês da Mulher, teve a participação de crianças e adolescentes e agora está sob investigação da Polícia Civil do Maranhão (PCMA).

Nas redes sociais, vídeos do momento mostram os dançarinos trajando apenas roupas íntimas, realizando movimentos sensuais e interagindo com o público. Em um dos registros, um dos performers aparece caracterizado como bombeiro, remetendo a uma fantasia erótica. A programação da Gincana da Mulher incluiu diversas atividades, como torneios esportivos, apresentações culturais e a primeira marcha contra o feminicídio no município, que reuniu cerca de 500 mulheres. Contudo, a exibição dos gogo boys não foi citada na nota oficial divulgada pela prefeitura na segunda-feira, 31, que descreveu o evento como um espaço de "entretenimento, aprendizado e diversão".

"Ao longo do dia, as participantes puderam desfrutar de atividades voltadas para o entretenimento, aprendizado, diversão e apresentações musicais, tornando a experiência ainda mais especial", destaca um trecho do comunicado.

Diante da repercussão, a Polícia Civil abriu um inquérito para apurar os fatos e ouvirá testemunhas e representantes da Secretaria da Mulher nos próximos dias. A investigação está sob a responsabilidade do delegado Diego Rocha, de Coelho Neto. O Ministério Público do Maranhão (MP-MA) também foi acionado e recebeu uma denúncia sobre o caso.