Prefeitura libera "atestado de banho" após onda de frio intenso

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A Prefeitura de Lages, na Serra Catarinense, chamou a atenção nas redes sociais ao publicar um "atestado de banho" em meio à intensa onda de frio que atinge a região. A postagem, feita em tom de humor, "dispensa" os moradores de tomar banho enquanto durarem as baixas temperaturas, que chegaram a -2,68°C nos últimos dias.

A iniciativa rapidamente repercutiu entre os internautas, mas também serviu para reforçar os alertas sobre os riscos provocados pelo inverno rigoroso no município.

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"Atestado" foi publicado em tom de brincadeira

Na publicação, a equipe de comunicação da prefeitura divulgou um documento simbólico concedendo uma espécie de "licença" para que os moradores deixassem o banho de lado durante o período de frio intenso.

A ação integra uma campanha de conscientização sobre os cuidados necessários diante das baixas temperaturas registradas na cidade.

Nos últimos dias, Lages registrou mínimas de -2,68°C, -1,84°C e -0,64°C, mantendo o município entre os mais frios do país.

Prefeitura amplia medidas de proteção

Além da brincadeira nas redes sociais, a administração municipal informou que adotou medidas para minimizar os impactos do frio sobre a população.

As escolas públicas receberam autorização para flexibilizar a frequência dos estudantes, sem prejuízo pedagógico, enquanto foram ampliados os serviços de atendimento voltados a crianças, idosos, pessoas em situação de vulnerabilidade, pacientes com doenças cardiorrespiratórias e animais de estimação.

Defesa Civil monitora formação de gelo

As equipes da Defesa Civil seguem atuando durante a madrugada para aplicar sal nas vias, reforçar a sinalização e monitorar trechos com maior risco de formação de gelo e geada.

Segundo o secretário executivo de Proteção e Defesa Civil, Paulo da Silva Ribeiro, as primeiras horas da manhã ainda exigem atenção especial dos motoristas e moradores das áreas mais altas da cidade.