Prefeitura tenta impedir inauguração de estátua de Lúcifer

O anúncio da inauguração de um santuário religioso com uma estátua de Lúcifer de cinco metros de altura em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre, gerou uma disputa que foi parar na Justiça.

A inauguração está prevista para a noite desta terça-feira, 13. A Nova Ordem de Lúcifer na Terra, que é responsável pela criação do santuário, afirmou por meio das redes sociais que esta será a maior estátua de Lúcifer no mundo. “Medindo ao todo 5 metros de altura, a imagem será colocada no Santuário da N.O.L.T., destinada ao culto da Demonolatria, sendo considerada a maior imagem de Lúcifer do mundo”.

A fundação do templo gerou uma onda de comentários polêmicos nas redes sociais nos últimos dias. Diante do cenário, A procuradoria-geral do município ingressou com ação para impedir a abertura do templo.

"Há centenas de manifestações perigosas envolvendo essa situação, vindas de todos os lados. A prefeitura quer evitar qualquer ato de violência diante da possibilidade deste evento, que só tem provocado transtornos ao município", disse a assessoria, em nota enviado para a Folha de S. Paulo.