Padre Kelmon tem data para se filiar ao PL de Bolsonaro

Kelmon se filiará nesta quarta-feira, 14, ao PL - Foto: Caio Guatelli | AFP

Candidato derrotado na disputa pela presidência da República em 2022, Padre Kelmon se filiará ao PL. De acordo com Lauro Jardim, em sua coluna no jornal O Globo, a chegada ao partido acontecerá nesta quarta-feira, 14, na sede da legenda, em Brasília.

Segundo a publicação, o processo que culminou na sua chegada ao PL começou após um contato de Kelmon com Valdemar Costa Neto, presidente nacional da sigla. Ele teria dito que antes precisava conversar com o ex-presidente Jair Bolsonaro, a quem apoiou no segundo turno da eleição de 2022.

Kelmon tentou ser candidato a prefeito de São Paulo pelo PRTB, mas a legenda acabou preterindo seu nome para lançar Pablo Marçal. A expectativa é que o padre tente disputar o Senado em 2026. A Bahia é uma das opções.