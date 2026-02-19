COMPETIÇÃO FATAL
Presidente de time brasileiro morre em disputa de fôlego em piscina
Vítima participava de uma brincadeira em família quando se afogou
Por Luiza Nascimento
Siga o A TARDE no Google
O presidente de um time de futebol de várzea morreu na última segunda-feira, 16, durante uma brincadeira em família. Augusto Flávio Vargas de Oliveira, de 47 anos, participava de uma competição de fôlego dentro de uma piscina na zona rural de Pedro de Toledo, no interior de São Paulo.
Na disputa, venceria quem permanecesse submerso na água por mais tempo. De acordo com a Prefeitura, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado devido a uma parada cardiorrespiratória provocada por afogamento.
Quando os agentes chegaram ao local, Augusto estava ao lado da piscina, enquanto familiares realizavam compressões torácicas. Em seguida, os profissionais fizeram os protocolos de reanimação com um desfibrilador automático externo (DEA).
Leia Também:
Na sequência, o homem foi levado para um pronto-socorro, onde continuou recebendo atendimento por aproximadamente 40 minutos. No entanto, não houve resposta aos procedimentos e ele morreu.
A Polícia Civil investiga o caso como morte suspeita.
Quem era a vítima?
Augusto Flávio Vargas de Oliveira, conhecido como Guga, tinha 47 anos. Ele era presidente de um time de futebol de várzea em Praia Grande, no litoral paulista, onde era conhecido e querido por moradores da comunidade.
O velório e o sepultamento aconteceram em Praia Grande, na última terça-feira, 17.
Quem era Augusto Flávio Vargas de Oliveira?
Augusto Flávio Vargas de Oliveira, conhecido como Guga, era presidente de um time de futebol de várzea em Praia Grande, São Paulo. Ele tinha 47 anos e era uma figura querida na comunidade.
O que causou a morte de Augusto?
A morte de Augusto foi causada por uma parada cardiorrespiratória provocada por afogamento durante uma competição de fôlego em família em uma piscina.
Como foi o atendimento após o incidente?
Após o incidente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. Augusto recebeu compressões torácicas de familiares e assistência com um desfibrilador automático, mas não reagiu ao tratamento no pronto-socorro.
O que está sendo feito a respeito da morte?
A Polícia Civil está investigando a morte de Augusto Flávio Vargas de Oliveira como morte suspeita, visando esclarecer as circunstâncias do evento.
Como foi o velório e sepultamento de Augusto?
O velório e sepultamento de Augusto ocorreram em Praia Grande, no dia 17, e contaram com a presença de amigos e familiares, refletindo o impacto que sua morte teve na comunidade.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes