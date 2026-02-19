Presidente de time brasileiro morre em disputa de fôlego em piscina

Siga o A TARDE no Google

- Foto: Reprodução

O presidente de um time de futebol de várzea morreu na última segunda-feira, 16, durante uma brincadeira em família. Augusto Flávio Vargas de Oliveira, de 47 anos, participava de uma competição de fôlego dentro de uma piscina na zona rural de Pedro de Toledo, no interior de São Paulo.

Na disputa, venceria quem permanecesse submerso na água por mais tempo. De acordo com a Prefeitura, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado devido a uma parada cardiorrespiratória provocada por afogamento.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Quando os agentes chegaram ao local, Augusto estava ao lado da piscina, enquanto familiares realizavam compressões torácicas. Em seguida, os profissionais fizeram os protocolos de reanimação com um desfibrilador automático externo (DEA).

Na sequência, o homem foi levado para um pronto-socorro, onde continuou recebendo atendimento por aproximadamente 40 minutos. No entanto, não houve resposta aos procedimentos e ele morreu.

A Polícia Civil investiga o caso como morte suspeita.

Quem era a vítima?

Augusto Flávio Vargas de Oliveira, conhecido como Guga, tinha 47 anos. Ele era presidente de um time de futebol de várzea em Praia Grande, no litoral paulista, onde era conhecido e querido por moradores da comunidade.

O velório e o sepultamento aconteceram em Praia Grande, na última terça-feira, 17.