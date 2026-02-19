Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

COMPETIÇÃO FATAL

Presidente de time brasileiro morre em disputa de fôlego em piscina

Vítima participava de uma brincadeira em família quando se afogou

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

19/02/2026 - 9:11 h | Atualizada em 19/02/2026 - 10:58

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Presidente de time brasileiro morre em disputa de fôlego em piscina
-

O presidente de um time de futebol de várzea morreu na última segunda-feira, 16, durante uma brincadeira em família. Augusto Flávio Vargas de Oliveira, de 47 anos, participava de uma competição de fôlego dentro de uma piscina na zona rural de Pedro de Toledo, no interior de São Paulo.

Na disputa, venceria quem permanecesse submerso na água por mais tempo. De acordo com a Prefeitura, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado devido a uma parada cardiorrespiratória provocada por afogamento.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Quando os agentes chegaram ao local, Augusto estava ao lado da piscina, enquanto familiares realizavam compressões torácicas. Em seguida, os profissionais fizeram os protocolos de reanimação com um desfibrilador automático externo (DEA).

Leia Também:

Brasil pode enfrentar calor extremo nos próximos dias
Ministro do STF pode reavaliar decisão de Tofolli após escândalo do Master
De genocídio a Abin: O que diz o despacho que livrou Bolsonaro de nova investigação

Na sequência, o homem foi levado para um pronto-socorro, onde continuou recebendo atendimento por aproximadamente 40 minutos. No entanto, não houve resposta aos procedimentos e ele morreu.

A Polícia Civil investiga o caso como morte suspeita.

Quem era a vítima?

Augusto Flávio Vargas de Oliveira, conhecido como Guga, tinha 47 anos. Ele era presidente de um time de futebol de várzea em Praia Grande, no litoral paulista, onde era conhecido e querido por moradores da comunidade.

O velório e o sepultamento aconteceram em Praia Grande, na última terça-feira, 17.

Quem era Augusto Flávio Vargas de Oliveira?

Augusto Flávio Vargas de Oliveira, conhecido como Guga, era presidente de um time de futebol de várzea em Praia Grande, São Paulo. Ele tinha 47 anos e era uma figura querida na comunidade.

O que causou a morte de Augusto?

A morte de Augusto foi causada por uma parada cardiorrespiratória provocada por afogamento durante uma competição de fôlego em família em uma piscina.

Como foi o atendimento após o incidente?

Após o incidente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. Augusto recebeu compressões torácicas de familiares e assistência com um desfibrilador automático, mas não reagiu ao tratamento no pronto-socorro.

O que está sendo feito a respeito da morte?

A Polícia Civil está investigando a morte de Augusto Flávio Vargas de Oliveira como morte suspeita, visando esclarecer as circunstâncias do evento.

Como foi o velório e sepultamento de Augusto?

O velório e sepultamento de Augusto ocorreram em Praia Grande, no dia 17, e contaram com a presença de amigos e familiares, refletindo o impacto que sua morte teve na comunidade.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

afogamento Augusto Flávio Vargas de Oliveira comunidade Praia Grande futebol de várzea homenagem esportiva Morte Suspeita

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Navio bate em balsas em porto e tripulantes se jogam no mar; veja vídeo

Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

Play

Sócios: grupo chines utiliza o PCC para blindar lavagem de R$ 1 bilhão

Play

Vídeo: homem espanca companheira com socos e mata-leão em elevador

x