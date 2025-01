Preso foge após serrar grades em ala de idosos na Papuda

- Foto: Seape/Divulgação

Na madrugada desta sexta-feira, 3, o preso Argemiro Antonio da Silva, de 62 anos, escapou da ala destinada aos idosos do Centro de Internamento e Reeducação (CIR), localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, após serrar as grades de sua cela.

A fuga foi descoberta por volta das 7 horas, durante uma conferência de rotina realizada pelos policiais penais. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária do DF (Seape/DF), imediatamente após a constatação da fuga, foram iniciadas buscas na área e registrada a ocorrência policial, com a solicitação de perícia da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

Leia também:

>> 2024 é o ano mais quente no Brasil desde 1961, diz Inmet

>> Circuito FIRE estreia em Salvador trazendo tecnologia e diversão

>> Alistamento militar feminino alcança 6.613 inscrições em dois dias

Ainda de acordo com a Seape, equipes de recaptura da Polícia Penal estão realizando diligências em todo o Distrito Federal para localizar o foragido. As autoridades pedem que qualquer informação sobre o paradeiro de Argemiro Antonio da Silva seja repassada de forma anônima para os seguintes números: (61) 99666-6000 (Polícia Penal), 190 (PMDF) ou 197 (PCDF).