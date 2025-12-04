Preta Gil, Papa Francisco e +: as mortes que pararam a internet em 2025

Preta Gil morreu em 20 de julho - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O Google divulgou nesta quinta-feira, 4, a edição anual de suas listas de tendências, destacando os assuntos que registraram maior crescimento nas buscas ao longo de 2025. Na categoria “perdas”, a morte da cantora Preta Gil (1974–2025) foi a que mais mobilizou internautas, superando outras figuras de grande projeção nacional e internacional.

Preta Gil morreu em 20 de julho, em Nova York, para onde havia viajado em busca de tratamentos experimentais para um câncer grave no intestino, após esgotar as possibilidades terapêuticas no Brasil. A artista se preparava para retornar ao país depois de médicos norte-americanos considerarem seu caso irreversível. No trajeto até a ambulância que a levaria ao aeroporto, passou mal e não resistiu. O corpo foi repatriado e recebeu inúmeras homenagens de familiares, amigos e fãs.

A segunda morte mais buscada foi a do papa Francisco (1936–2025). O pontífice enfrentava problemas respiratórios e fragilidade na saúde havia anos. Ele morreu aos 88 anos em decorrência de insuficiência cardíaca e AVC. Após o falecimento, o Vaticano convocou um novo conclave que elegeu o cardeal norte-americano Robert Francis Prevost, que adotou o nome de Leão 14.

Em terceiro lugar aparece o ativista norte-americano Charlie Kirk (1993–2025), conhecido por defender publicamente o acesso amplo a armas de fogo. Kirk foi assassinado com um tiro no pescoço enquanto discursava para estudantes em uma universidade no estado de Utah.

A lista também inclui outras perdas marcantes no Brasil. O cantor Arlindo Cruz (1958–2025) morreu em consequência de falência múltipla dos órgãos, quadro associado ao AVC sofrido em 2017, que deixou sequelas permanentes. O ator Francisco Cuoco (1933–2025) também faleceu por falência múltipla dos órgãos, aos 91 anos.

Outra morte que gerou grande comoção e impulsionou buscas foi a de Vitória Regina de Sousa, de 17 anos. A jovem foi encontrada em uma área de mata em Cajamar, na Grande São Paulo. Maicol dos Santos, que nutria obsessão pela adolescente, confessou ter seguido a vítima e cometido o assassinato a facadas.

As listas do Google mostram, mais uma vez, como tragédias pessoais e perdas coletivas movem a curiosidade e a busca por informações — refletindo, em muitos casos, a dimensão pública e emocional de figuras conhecidas ou de crimes que impactam a sociedade.

Veja a lista completa de perdas que mais geraram crescimento nas buscas do Google em 2025: