PRF apreende maconha embalada para presente na BR-304

A Polícia Rodoviária Federal realizou uma fiscalização no km 294 da BR-304, em Macaíba/RN, onde encontrou uma encomenda suspeita no bagageiro de um ônibus que fazia a linha Natal/RN x São Tomé/RN. Dentro de uma caixa cuidadosamente embalada para presente, os agentes localizaram 1,5 kg de maconha. A ação aconteceu no dia 13 de dezembro.

O odor característico da droga chamou a atenção dos policiais, que decidiram abrir a embalagem após verificar que a caixa estava sem identificação e que nenhum passageiro do veículo assumia a propriedade do volume.

Como se tratava de uma encomenda despachada, o remetente e o destinatário não estavam no veículo. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Plantão da Zona Sul, em Natal.

Apesar do esforço em mascarar o conteúdo, o odor revelou o verdadeiro "presente" que estava escondido na embalagem. As investigações seguirão para identificar a autoria do crime.