Primeira Superlua do ano pode ser vista nesta segunda-feira; foto

A primeira Superlua do ano está visível no céu, nesta segunda-feira (19), oferecendo um espetáculo celeste para os observadores. O fenômeno ocorre quando a Lua cheia atinge o ponto mais próximo da Terra em sua órbita elíptica. Embora a distância média da Lua em relação à Terra seja de cerca de 384 mil quilômetros, hoje ela estará a aproximadamente 362 mil quilômetros.

Fernando Roig, astrônomo do Observatório Nacional, explicou que a órbita oval da Lua faz com que ela apareça mais ampla e brilhante no céu. "Durante uma Superlua, o brilho da Lua pode aumentar até 20% em comparação com uma Lua cheia comum. É um evento fascinante que pode ser observado de qualquer lugar do Brasil, desde que as condições meteorológicas sejam favoráveis", destacou Roig.

Origem do Termo "Superlua"

O termo "Superlua" foi introduzido pelo astrólogo Richard Nolle em 1979 para descrever uma Lua cheia que está a pelo menos 90% da distância mais próxima da Terra. Embora não seja uma definição científica oficial, o conceito de Superlua é amplamente reconhecido.

Em 2016, a Superlua esteve a 356 mil quilômetros da Terra, a menor distância desde 1948. O próximo evento de Superlua com uma proximidade tão estreita está previsto para ocorrer em 2034.