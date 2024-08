Ator de 'Kill Bill' agride esposa, mas é solto após pagar fiança

Ator foi solto - Foto: Reprodução | Instagram

O ator americano Michael Madsen conhecido pela atuação em ‘Kill Bill’ foi preso em Malibu na manhã de sábado, 17, acusado de violência doméstica contra a esposa, DeAnna Madsen. O caso foi atendido pela Delegacia de Polícia de Malibu/Lost Hill.

No entanto, foi solto logo após pagar fiança de US$ 20.000. A agressão doméstica é contravenção de acordo com o Código Penal 243(e)(1), significando que força ou violência foi supostamente usada contra a vítima.

“Foi um desentendimento entre Michael e sua esposa, que esperamos que se resolva positivamente para ambos”, disse um representante de Madsen em uma declaração à Variety .