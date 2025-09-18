BRASIL
Primeiro santo millennial pode receber dia em sua homenagem
O italiano Carlo Acutis foi canonizado pela Igreja Católica no dia 7 de setembro
Foi protocolado um projeto de lei que pretende criar o dia de São Carlo Acuttis na última terça-feira, 16, pelo deputado estadual Thiago Gagliasso (PL) na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A proposta diz que a celebração seja no dia 12 de outubro, data em que o jovem faleceu em 2006, aos 15 anos, vítima de leucemia.
A iniciativa foi tomada após a canonização de Acutis pela Igreja Católica, que aconteceu no dia 7 de setembro, em uma cerimônia que aconteceu no Vaticano e foi acompanhada por aproximadamente 80 mil fiéis.
Primeiro santo millennial
Considerado o primeiro santo da geração millennial, Carlo Acutis teve sua santidade reconhecida pela Igreja Católica depois da validação de um milagre que aconteceu no Brasil em 2013.
Leia Também:
Na ocasião, um garoto nomeado Matheus Vianna, natural de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que tinha três anos na época, foi curado de uma má-formação congênita no pâncreas, após ter contato com uma camiseta que pertenceu ao atual santo.
O projeto apresentado por Gagliasso ainda vai passar por análise e votação dos parlamentares da Alerj antes de virar lei oficialmente. Também não há uma previsão de que o projeto vai se tornar nacional.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes