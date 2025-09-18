Menu
BRASIL
BRASIL

Primeiro santo millennial pode receber dia em sua homenagem

O italiano Carlo Acutis foi canonizado pela Igreja Católica no dia 7 de setembro

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

18/09/2025 - 16:34 h
Beato Carlo Acutis, adolescente beatificado pela igreja católica
Beato Carlo Acutis, adolescente beatificado pela igreja católica -

Foi protocolado um projeto de lei que pretende criar o dia de São Carlo Acuttis na última terça-feira, 16, pelo deputado estadual Thiago Gagliasso (PL) na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A proposta diz que a celebração seja no dia 12 de outubro, data em que o jovem faleceu em 2006, aos 15 anos, vítima de leucemia.

A iniciativa foi tomada após a canonização de Acutis pela Igreja Católica, que aconteceu no dia 7 de setembro, em uma cerimônia que aconteceu no Vaticano e foi acompanhada por aproximadamente 80 mil fiéis.

Primeiro santo millennial

Considerado o primeiro santo da geração millennial, Carlo Acutis teve sua santidade reconhecida pela Igreja Católica depois da validação de um milagre que aconteceu no Brasil em 2013.

Na ocasião, um garoto nomeado Matheus Vianna, natural de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que tinha três anos na época, foi curado de uma má-formação congênita no pâncreas, após ter contato com uma camiseta que pertenceu ao atual santo.

O projeto apresentado por Gagliasso ainda vai passar por análise e votação dos parlamentares da Alerj antes de virar lei oficialmente. Também não há uma previsão de que o projeto vai se tornar nacional.

Tags:

Carlo Acutis dia de santo Igreja Católica santo

