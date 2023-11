Procon notifica empresa após Black Friday com 40 feridos | A TARDE

O Procon (Instituto de Defesa do Consumidor) notificou a Eletro Shop por ter realizado uma promoção na “Black Friday” que resultou em 40 pessoas feridas, sendo que 16 foram hospitalizadas e duas ainda estão internadas. O incidente foi registrado em Macapá, capital do Amapá, na sexta-feira, 10. Na abertura da loja, os clientes entraram correndo e houve tumulto. Houve briga pelas mercadorias e pessoas foram pisoteadas.

Uma mulher está internada em estado grave. A Eletro Shop informou, que lamenta o incidente. “Seguindo protocolos de segurança, a Polícia Militar foi previamente acionada através de ofício. Durante o ocorrido, socorristas do SAMU foram acionados para prestar atendimentos aos feridos e encaminhá-los ao Hospital de Emergências de Macapá”, declarou.

Leia Mais:

>> Confira 10 dicas importantes para economizar na Black Friday

>> Buscas por bebida alcoólica e remédios estão entre as mais pesquisadas na Black Friday

>> Ação de Black Friday provoca confusão e deixa 16 feridos; veja

A Polícia Civil do Estado abriu um inquérito para apurar as circunstâncias do tumulto. A companhia também terá que dar explicações ao Procon e poderá ser responsabilizada por ato administrativo. O município de Santana, no Amapá, também faria a mesma promoção em 30 de novembro, mas a empresa foi notificada para que não haja novo tumulto como houve em Macapá.