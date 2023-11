Confira 10 dicas importantes para economizar na Black Friday | A TARDE

A Black Friday é o momento mais esperado do ano para quem quer e gosta de aproveitar promoções, descontos e ofertas, mas com ela vem algumas "pegadinhas" que pode trazer prejuízo, não lucro. Para evitar frustrações e garantir boas compras e descontos, o Portal A Tarde preparou 10 dicas importantes que devem garantir economia e bons negócios na Black Friday:

1. Faça uma pesquisa prévia

Uma dica infalível é pesquisar os produtos que você deseja comprar com antecedência. Essa preparação prévia aumenta suas chances de fazer compras conscientes e econômicas. Lembre-se de comparar não apenas os preços, mas também no prazo de entrega, características e garantias para tomar decisões certas.



2. Limite seus gastos

Priorize o que realmente vale a pena. Não compre por impulso porque acredita que terá lucro. Definir um limite de gastos auxilia a priorizar o que realmente é necessário e o que pode esperar um pouco.



3. Compare preços entre lojas

Comparar é uma das melhores formas de economizar. O mesmo produto pode ter grandes variações de preço de uma loja para outra, vale a pena pesquisar com calma para fazer a compra com o melhor valor possível.



4. Siga a marca nas redes sociais

Seguir as lojas e marcas te deixará por dentro de tudo que elas podem divulgar de ofertas especiais e códigos de desconto. Essa interação online também pode proporcionar a oportunidade de participar de sorteios e concursos que complementam as vantagens da Black Friday.



5. Pesquise sobre as lojas

Em tempos de golpes, sobretudo pela internet, é essencial buscar referências sobre as lojas onde deseja fazer compras. Além da venda por meio das redes sociais, muitos sites maliciosos aproveitam datas como a Black Friday para aplicarem golpes roubando dinheiro ou informações pessoais dos mais desavisados.



6. Avalie as formas de pagamento

É comum lojas oferecerem até 10% de desconto para quem efetua pagamentos à vista, o que é vantajoso para o consumidor que vai pagar ainda mais barato no produto que já tem desconto. Mas nem todo desconto à vista vale a pena. A praticidade do cartão de crédito e de alternativas de parcelamento podem se encaixar melhor caso o consumidor não possua todo o montante da compra à vista, para adequar os gastos ao seu bolso.



7. Opte por usar cartões com benefícios

Existem cartões de crédito que oferecem pontos e programas de recompensas. Invista na utilização de meios de pagamentos que oferecem benefícios, como o pontos em programas de fidelidade, centrais para compras de marcas com descontos, e cashbacks.

8. Aproveite o “dinheiro de volta”

Por falar em cashback, uma forma cada vez mais popular de economizar é procurar ofertas que ofereçam a devolução de uma porcentagem do valor pago.



Mas só um alto cashback não significa automaticamente economia. Calcular esse retorno em cima do valor total do produto, e quais suas regras de utilização fazem toda a diferença.

9. Acompanhe os sites de cupons

Sites que reúnem códigos de desconto podem ajudar a economizar ainda mais nas compras da Black Friday, tornando-as ainda mais vantajosas. Além disso, esteja atento a ofertas exclusivas para usuários cadastrados nos sites de cupons, garantindo benefícios adicionais na hora da compra.



10. Participe de programas de fidelidade

Se você é um cliente frequente de uma loja, verifique se ela oferece programas de fidelidade com recompensas adicionais durante a Black Friday. Isso pode incluir descontos exclusivos, pontos extras ou brindes especiais para clientes fiéis. Esteja atento às condições e requisitos do programa, aproveitando ao máximo as vantagens oferecidas para otimizar sua experiência de compra.



Leia Mais

>> Black Friday: 85% dos brasileiros planejam ir às compras neste ano

>> Confira dicas para economizar e não cair em golpes na Black Friday

>> Buscas pela Black Friday crescem 24%