Professor é preso após dar "chá com sêmen" para alunas

- Foto: Reprodução TV Anhanguera

Um professor de 26 anos foi preso em flagrante acusado de adicionar sêmen em bebidas que oferecia às suas alunas durante aulas de canto. Segundo a Polícia Civil, o suspeito alegava que o "chá" poderia aprimorar a qualidade vocal das estudantes.

A prisão ocorreu na última sexta-feira, 25, em Luzimangues, distrito de Porto Nacional (TO). O indivíduo foi encaminhado à Central da Mulher 24h, em Palmas e foi autuado pelo crime de violação sexual mediante fraude.

Segundo a TV Anhanguera, o caso veio à tona após duas vítimas desconfiarem do comportamento do suposto professor. Uma das alunas percebeu algo estranho na bebida e procurou a polícia.

As investigações comprovaram que a substância no líquido era sêmen do próprio suspeito, que também filmava as jovens enquanto consumiam a bebida. Em depoimento, o homem confessou a prática criminosa.

A 72ª Delegacia de Polícia de Luzimangues é responsável pela apuração dos fatos