Professora surpreende ao tomar posse em concurso vestida de noiva

Um vídeo chamou a atenção dos internautas nas redes sociais após uma professora tomar posse em um concurso público vestida de noiva, em Roraima. A cerimônia ocorreu no dia 5 de janeiro, na Secretaria de Educação do estado.

Nayra Saldanha, de 50 anos, surpreendeu ao aparecer usando véu e vestido branco para simbolizar o “casamento com a educação” e cumprir uma promessa antiga. Em tom bem-humorado, ela brincou sobre a união: “Até que a morte nos separe”.

A professora tomou posse junto com outros 67 profissionais da Secretaria de Educação de Roraima. Aprovada inicialmente em um concurso municipal em 2022, em Pacaraima, no interior do estado, Nayra afirmou que prometeu entrar vestida de noiva no dia em que conquistasse uma vaga no concurso estadual.

“Falei que no dia em que tomasse posse no concurso do estado entraria vestida de noiva. Todo mundo riu, mas disse que eles iam ver”, contou em entrevista ao G1.

