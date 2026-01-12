Herança do tio de Suzane von Richthofen pode chegar a R$ 5 milhões

Suzane von Richthofen voltou a ser assunto nas redes sociais - Foto: Reprodução| Instagram

Suzane von Richthofen voltou a ser assunto nas redes sociais após comparecer a uma delegacia de polícia no último domingo,11, na tentativa de liberar o corpo do tio, Miguel Abdala Netto. O médico foi encontrado morto em sua residência, em Campo Belo (MG), na última sexta-feira, 9.

De acordo com informações do colunista Ulisses Campbell, do jornal O Globo, Suzane pode se tornar inventariante dos bens deixados pelo tio.

Miguel era médico, não tinha filhos nem era casado. e seus parentes mais próximos são Suzane e o irmão dela, Andreas von Richthofen.

Ainda segundo o colunista, o patrimônio do médico é estimado em cerca de R$ 5 milhões. Entre os bens estão uma casa, um apartamento em Campo Belo e um sítio localizado no litoral paulista.

Apesar da ida à delegacia, os policiais não atenderam ao pedido de Suzane para a liberação do corpo. Mesmo assim, ela não desistiu e procurou o fórum, onde formalizou um pedido de tutela na tentativa de reverter a decisão.

A morte de Miguel Abdala Netto foi registrada como suspeita pela Polícia Civil de São Paulo. Embora não haja, até o momento, indícios de arrombamento ou sinais aparentes de violência.