BBB 26

Escolhida na Casa de Vidro, Jordana Morais tem passado ligado a deputado bolsonarista

Nova sister já exerceu cargo na Câmara dos Deputados

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

12/01/2026 - 15:36 h
Jordana Morais nova BBB
Jordana Morais nova BBB -

Jordana Ribeiro Morais, a mais nova participante do BBB 26 após ser escolhida pelo público durante confinamento na Casa de Vidro da região Centro-Oeste, tem ‘tentáculos’ na política.

Isso porque, antes mesmo de ingressar na casa mais vigiada do Brasil, a nova sister assumiu o cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto, no gabinete do líder do União Brasil, em dezembro de 2023. À época, a liderança era exercida pelo deputado baiano Elmar Nascimento.

"JORDANA RIBEIRO MORAIS para exercer, no Gabinete do Líder do União Brasil, o cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto B, CNE-11. Em 22/12/2023. (DOU de 26/12/2023)", diz o trecho do documento oficial.

Para a função, Jordana ganhava R$ 7 mil, de acordo com os dados dispostos sobre a tabela de remuneração da Câmara dos Deputados.

Jordana Morais foi exonerada do cargo em abril deste ano, como publicada no Diário Oficial da chamada ‘Casa Baixa’.

Circula nas redes sociais que a jovem tem ligação com o deputado bolsonarista Gustavo Gayer (PL-GO), inclusive, sendo nomeada para trabalhar no gabinete dele. Em contrapartida, integrantes do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), negam a informação.

Quem é Gustavo Gayer?

O deputado federal Gustavo Gayer (GO) é um dos principais aliados de Bolsonaro na Câmara. No parlamento, ele já se envolveu em diversas polêmicas, entre elas, as acusações vazias sobre o sistema eleitoral e o Judiciário.

Em outubro de 2024, Gayer foi indiciado pela Polícia Federal suposto uso indevido da cota parlamentar. Segundo a Polícia Federal, o parlamentar teria desviado fundos para gastos particulares.

deputado Gustavo Gayer (GO) na tribuna da Câmara dos Deputados
deputado Gustavo Gayer (GO) na tribuna da Câmara dos Deputados | Foto: Câmara dos Deputados

À época, o parlamentar ironizou o caso. "Minha casa caiu, não só eu, mas praticamente todo meu gabinete em Goiânia,com o objetivo de esconder uma loja de inglês no meu escritório político, acho que agora acabou pra mim".

Quem é Jordana Morais, a advogada que conquistou a Casa de Vidro

Nascida em Paraíso do Tocantins, Jordana vive em Brasília, no Distrito Federal. Aos 29 anos, ela é advogada, modelo e trabalha como influenciadora digital.

Ver todas

