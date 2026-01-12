Ex de cantora sertaneja faz desabafo aos prantos sobre término

O relacionamento entre a cantora Lauana Prado e a influenciadora Tati Dias - Foto: Reprodução| Instagram

O noivado entre a cantora Lauana Prado e a influenciadora Tati Dias chegou ao fim neste último domingo,11. A informação foi confirmada pela própria cantora por meio das redes sociais, onde faz parecer que a decisão partiu dela. Pouco depois, Tati se pronunciou em seu perfil sobre o término.

“Demorei pra aparecer aqui porque a gente tem que saber separar um pouquinho as coisas da internet e da vida real. Eu, na verdade, nem queria vir aqui falar sobre esse assunto, que é a única coisa que se fala”, disse a influenciadora.

Visivelmente abalada, Tati apareceu aos prantos e desabafou sobre o fim do relacionamento, afirmando que optou por respeitar a decisão tomada. “Não tem o que falar, o que explicar. As pessoas, às vezes, querem seguir outros caminhos e cabe a nós respeitar a decisão de ir embora”, declarou.

Ela também pediu respeito e espaço aos fãs neste momento delicado. “Mas eu quero pedir, do fundo do coração: fã-clubes, pessoas que se importavam com a gente, por favor, respeitem esse espaço. Porque ele já é tão difícil por si só. Vocês não sabem como fica mais difícil ainda”, completou.

Juntas desde o início de 2024, Lauana Prado e Tati Dias conquistaram a admiração dos fãs e chegaram a ficar noivas em junho de 2025, durante uma temporada na Bahia.

O anúncio do término repercutiu nas redes sociais, gerando diversos comentários entre internautas. “Quem foi que deixou a Lauana Prado e a Tati Dias terminarem? Tão lindas juntas”, escreveu uma seguidora. Outro comentário destacou: “A Tati fez um story alguns dias atrás que, olhando de fora, achei bem estranho, como se estivesse cobrando a Lauana”.