Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FAMOSOS

Ex de cantora sertaneja faz desabafo aos prantos sobre término

Influenciadora se pronunciou nas redes sociais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

12/01/2026 - 14:32 h
O relacionamento entre a cantora Lauana Prado e a influenciadora Tati Dias
O relacionamento entre a cantora Lauana Prado e a influenciadora Tati Dias -

O noivado entre a cantora Lauana Prado e a influenciadora Tati Dias chegou ao fim neste último domingo,11. A informação foi confirmada pela própria cantora por meio das redes sociais, onde faz parecer que a decisão partiu dela. Pouco depois, Tati se pronunciou em seu perfil sobre o término.

“Demorei pra aparecer aqui porque a gente tem que saber separar um pouquinho as coisas da internet e da vida real. Eu, na verdade, nem queria vir aqui falar sobre esse assunto, que é a única coisa que se fala”, disse a influenciadora.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Visivelmente abalada, Tati apareceu aos prantos e desabafou sobre o fim do relacionamento, afirmando que optou por respeitar a decisão tomada. “Não tem o que falar, o que explicar. As pessoas, às vezes, querem seguir outros caminhos e cabe a nós respeitar a decisão de ir embora”, declarou.

Leia Também:

Baiano fica de fora do BBB 26; veja quem entrou
Mansão de Didi foi vendida, mas negócio termina em disputa judicial
Baiano se envolve em briga na Casa de Vidro: "Não gosta do baianês?"

Ela também pediu respeito e espaço aos fãs neste momento delicado. “Mas eu quero pedir, do fundo do coração: fã-clubes, pessoas que se importavam com a gente, por favor, respeitem esse espaço. Porque ele já é tão difícil por si só. Vocês não sabem como fica mais difícil ainda”, completou.

Juntas desde o início de 2024, Lauana Prado e Tati Dias conquistaram a admiração dos fãs e chegaram a ficar noivas em junho de 2025, durante uma temporada na Bahia.

O anúncio do término repercutiu nas redes sociais, gerando diversos comentários entre internautas. “Quem foi que deixou a Lauana Prado e a Tati Dias terminarem? Tão lindas juntas”, escreveu uma seguidora. Outro comentário destacou: “A Tati fez um story alguns dias atrás que, olhando de fora, achei bem estranho, como se estivesse cobrando a Lauana”.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cantora famosos fim de relacionamento.

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O relacionamento entre a cantora Lauana Prado e a influenciadora Tati Dias
Play

Bruna Marquezine e Shawn Mendes dão beijão no Ano Novo; vídeo

O relacionamento entre a cantora Lauana Prado e a influenciadora Tati Dias
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

O relacionamento entre a cantora Lauana Prado e a influenciadora Tati Dias
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

O relacionamento entre a cantora Lauana Prado e a influenciadora Tati Dias
Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

x