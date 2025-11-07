Proibido! Anvisa suspende venda de dipirona no Brasil; entenda motivo

Lotes foram analisados pela Anvisa - Foto: Divulgação

Foi publicada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), nesta última quinta-feira, 6, a determinação do recolhimento do lote 26585333 do medicamento Dipirona 500 mg/ml Solução Injetável CT 120 AMP VD AMB X 2 ml, produzido pelo Laboratório Teuto Brasileiro S/A.

Entre os lotes analisados, apenas este foi recolhido pela Anvisa, que determinou a suspensão da distribuição, comercialização e uso da medicação.

Segundo a agência, o lote suspenso apresentava uma coloração amarelada após a aspiração (técnica de puxar o êmbolo da seringa), o que indica falta de qualidade do produto, conforme o artigo 4º da RDC nº 658/2022.

Além disso, a Anvisa determinou a proibição da venda e da compra de produtos de cannabis produzidos pela empresa Ricardo Pimenta Bastos Guimarães/CBD Brasil (CNPJ 50.762.809/0001-29). A ação abrange diversas marcas e linhas, como Rare Cannabinoid, Canna River e CBDFX, entre outros produtos.

Profissionais de saúde que identificarem qualquer desvio de qualidade nos lotes devem notificar a Anvisa por meio dos canais de atendimento oficiais ou junto à vigilância sanitária local, disponíveis no portal da agência.